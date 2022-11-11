蔡總統：持續推動癌症防治 縮小治療資源不平等

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台灣癌症基金會25週年特展「刻在生命裡的逗點 設計你的無癌生活」12日將開展，11日舉行展前記者會，總統蔡英文（中）、基金會董事長王金平（左3）、作家平路（右3）等人出席合影。中央社記者謝佳璋攝 111年11月11日

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（中央社記者賴于榛、實習記者范博媛台北11日電）總統蔡英文今天說，癌症多年居國人十大死因首位，政府將持續推動癌症防治教育、癌症篩檢，並將各項資源統整有效使用，縮小癌症治療資源差距。

台灣癌症基金會今天舉辦25週年特展「刻在生命裡的逗點」開幕儀式，蔡總統與立法院前院長、台灣癌症基金會董事長王金平，作家平路出席致詞。

蔡總統致詞時說，癌症基金會積極倡議癌友的權益保障，守護民眾健康，她要代表政府表示誠摯感謝。

蔡總統指出，聽平路講罹癌的心路歷程覺得很動容，發現原來面對癌症治療，就是春去秋來、葉子落下又長出來，罹患癌症不必然是人生終點，而是刻在生命裡面的逗點。

癌症長年居國人十大死因首位，蔡總統說，去年癌症死亡人數就占總死亡人數的28%，癌症帶來的挑戰，一直是政府努力因應的重點之一。

蔡總統說，癌症防治法2003年實施後，政府2005年起推動國家癌症防治計畫，未來將持續跟各部會、民間團體協作，強化癌症的防治教育，持續推動癌症的篩檢。

蔡總統指出，未來也會把各項資源統整做有效使用，縮小癌症治療資源不平等，若有相關修法問題，會請部會積極討論。

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王金平致詞時說，台灣癌症基金會自成立來，努力扭轉民眾對癌症的恐懼迷思；如今癌症已不再是恐懼、絕望的代名詞，更不再是生命的句點，而是可以預防、治療甚至和睦相處。

王金平表示，今年的目標在於建立癌症新藥獲得健保給付前的過渡型支持機制，以減輕癌症家庭自費的負擔，立法院也成立「提升台灣癌症新藥可近性委員會」，未來癌症基金會將更努力，期盼看到台灣更良好的醫療品質環境。（編輯：林克倫）1111111

台灣癌症基金會11日下午在台北舉辦基金會25週年特展展前記者會，總統蔡英文出席致詞，肯定基金會是台灣癌症防治史上不可或缺的力量，感謝成員付出貢獻。中央社記者謝佳璋攝 111年11月11日

台灣癌症基金會11日下午在台北舉辦「刻在生命裡的逗點」基金會25週年特展記者會，作家平路應邀出席，分享抗癌心路歷程。中央社記者謝佳璋攝 111年11月11日

台灣癌症基金會迎接25週年，推出特展「刻在生命裡的逗點」，11日下午在台北舉行記者會，基金會董事長王金平出席並致詞。中央社記者謝佳璋攝 111年11月11日