國防院：推動台灣國防產業 加入CMMC刻不容緩

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（中央社記者游凱翔台北13日電）國防安全研究院指出，台灣推動加入以美為首的「國防產業網路安全成熟度模型認證」（CMMC）刻不容緩，原因在於五眼聯盟、日本及韓國均在此行列，若能加入，將有利國防產業擴大市場規模效益。

國防部智庫、國防安全研究院11日發布最新「即時評析」，網路安全與決策推演研究所助理研究員曾怡碩，以「台灣推動國防產業網路安全成熟度模型認證（Cybersecurity Maturity Model Certification，CMMC）刻不容緩」為題，分析台灣若有意成為美國國防產業供應鏈一環，必須進行CMMC預置作業的重要性。

曾怡碩解釋，CMMC要求國防廠商在競標國防契約時，必須證明自身於非聯邦機密網路中所儲存、傳輸或處理「聯邦合約資訊」（FCI）及「受控非機密資訊」（CUI）的保護，以符合網路安全成熟度層級各項驗證要求。

曾怡碩提到，美國防部強調，CMMC迄今仍為發展精進中的體制，在規則制定完成前，仍屬概念性的規定。

至於台灣為何需要推動CMMC，曾怡碩分析，CMMC於2020年底推出後，五眼聯盟（Five Eyes）中的英、加、澳，還有北約國家及非北約盟友日、韓，均紛紛加入CMMC行列，積極準備與美國國防產業對接。

曾怡碩表示，CMMC的機密等級及範圍認定，幾乎都由國防採購專案業主決定，因此各國國防部均扮演啟動、引入者角色，其中以韓國執行最為徹底，按照自身國情體制完全照搬對接美式體制，不僅在CMMC適用國家中占一席之地，俄烏戰爭後也成功對北約波蘭輸出具有美國軍工技術背景軍武。

曾怡碩說，台灣自2014年就已強調「資安即國安」，並積極發展資安產業，近年來各式國造先進軍備出廠加入測評行列，經過類似漢翔在台進行F-16構改升級專案後，國軍與國防產業供應鏈不僅能力受到肯定，資安及反情報也達標，讓美國首肯在台試射美軍現役愛國者三型飛彈。

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曾怡碩指出，台灣國防廠商若能加入美國的國防產業供應鏈，將有利擴大市場規模效益，而在CMMC於2023年5月完成完整規則制定、並在2026年全面施行之前，台灣國防廠商必須加緊達到CMMC基本門檻。

曾怡碩認為，若能仿效韓國，由國防部相關單位帶領台灣國防廠商施行與美方CMMC的無縫對接，會成為不折不扣的「增益加速器」（Enabling Accelerator）。（編輯：林淑媛）1111113