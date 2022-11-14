蔣萬安質疑恐成地下市長 黃承國：去問柯文哲

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（中央社記者葉素萍台北14日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑對手陳時中若當選市長，「黃承國會不會就是地下市長？」黃承國回應，他輔選從不求回報，蔣萬安可以去問，柯文哲當市長8年，「我有去推薦過任何一個人事嗎？我有去關說過任何一件事情嗎？」

黃承國說，「仗義每多屠狗輩」，蔣萬安出身高貴，但不要看不起出身中下階層的百姓。

台北市長候選人蘇煥智日前在公辦政見發表會上點名前國策顧問黃承國，在陳時中當選後，可能變成「地下市長」。蔣萬安今天也跟進蘇煥智說法質疑，未來如果陳時中當選市長，「黃承國會不會就是地下市長？」

黃承國今天回應指出，他並未掛名陳時中競選總部任何職務，也不具國策顧問頭銜或任何公職頭銜，只是一名平民百姓。

他質疑，蔣萬安拿30多年前年少輕狂之事來消費，實有失格局，有媒體人提到蔣萬安父親的舊事，蔣萬安又情何以堪；蔣萬安父親舊事，不希望他人提及，同理，又以他人30多年前舊事傷害別人，豈不是雙重標準。

黃承國表示，蔣萬安以不實事實，一再扭曲，莫非選情告急慌亂行為。

黃承國說，2014年民進黨決定禮讓支持柯文哲選台北市長，他身為台北市黨部主委，全力輔選。他為人輔選從不求回報，蔣萬安可以問柯文哲，當市長這8年，「我有去推薦過任何一個人事嗎？我有去關說過任何一件事情嗎？」（編輯：蘇志宗）1111114