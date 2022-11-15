劍翔反輻射無人機 中科院：最遠打擊距離1000公里

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中科院研製「劍翔」反輻射無人機，中科院航空研究所長齊立平（中）15日表示，這款無人機若直線飛行，最遠打擊距離可達1000公里，俯衝時速更可達500到600公里左右。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日

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（中央社記者陳俊華台中15日電）為強化不對稱戰力，中科院研製「劍翔」反輻射無人機，中科院航空所長齊立平今天說，這款無人機若直線飛行，最遠打擊距離可達1000公里，俯衝時速更可達500到600公里左右。

劍翔無人機在民國108年國防工業展首度亮相，由國家中山科學研究院研製，劍翔分為無人「攻擊」載具與無人「誘標」載具兩種型式，前者反制敵方飛彈陣地及雷達站，後者反制誘敵雷達開機搜索，預計114年完成生產104架。

中科院今天邀請媒體參訪軍用無人機發展狀況。齊立平簡報時表示，反輻射無人機主要任務是進行雷達輻射訊號偵蒐與攻擊，攻擊距離大於1000公里、滯空時間大於5小時，可有效壓制中共沿岸、內陸或海上各式雷達，目前量產交裝進度正常。

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中科院人員解說時指出，「劍翔」無人機體型小、機動性高、滯空時間長，且不需要跑道，是放在發射箱內並堆疊在發射車上，最多有12架無人攻擊機，從車輛放列、發射及搬收，都可在短時間內完成，提升作戰靈活性及武器系統存活度。

媒體詢問，「劍翔」反輻射攻擊無人機的攻擊距離，齊立平受訪時表示，直線飛行可到1000公里以上，因為它是屬於出去要作戰、是不回收的，最遠打擊距離可達1000公里，如果飛行500公里的話，代表還有500公里的裕度可在目標區上空盤旋；飛行時速約200多公里，俯衝時速更可達500到600公里左右。（編輯：黃國倫）1111115

國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，「劍翔」反輻射無人機（圖）主要任務是進行雷達輻射訊號偵蒐與攻擊，最遠打擊距離可達1000公里。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日

國防部15日安排媒體參訪國家中山科學研究院航空研究所，了解軍用無人機發展狀況，圖為「劍翔」反輻射無人機。中央社記者徐肇昌攝 111年11月15日