綠委力挺徐定禎 籲苗栗子弟返鄉投票創造歷史

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（中央社記者王揚宇台北15日電）苗栗出生的民進黨立委羅致政等人，今天召開記者會，呼籲苗栗子弟一定要返鄉投票，支持民進黨苗栗縣長候選人徐定禎，打破派系黑箱、擺脫財政黑洞，一起翻轉苗栗、創造歷史。

九合一選舉併修憲複決公投26日舉行。民進黨立法院黨團幹事長羅致政及立委吳秉叡、林楚茵、吳玉琴、沈發惠、湯蕙禎今天召開「苗栗子弟站出來，創造歷史一起來」記者會，作上述表示。

羅致政說，苗栗過去長期被貼上標籤，不論是黑金、派系黑箱問題，乃至於財政黑洞問題，都需要一位能幹的縣長，帶出新的苗栗；在此關鍵時刻，邀請所有苗栗子弟要拒絕黑金、翻轉苗栗，大家一起努力。

身為苗栗卓蘭女婿的吳秉叡表示，與其他縣市相比，苗栗的發展慢了很多，其中因素除了人謀不臧，苗栗沒有經歷政黨競爭的洗禮也是重要因素。

吳秉叡指出，這次苗栗縣長選舉有3位主要候選人，更是民進黨第一次有當選縣長的可能，相信苗栗子弟只要發揮想要改變故鄉前途的想法，團結一起返鄉投票、一人一票救苗栗，就能終結過去70幾年一黨獨大的情況。

苗栗卓蘭女兒的林楚茵指出，這次是最有可能看到新苗栗的機會，希望所有苗栗好朋友趕快去訂車票，返鄉投票，相信民進黨提出的候選人能讓苗栗前進。

老家在苗栗後龍的沈發惠表示，只有回去投票，才能救自己的故鄉；如果民進黨所提人選順利當選，不敢說苗栗的未來就會一片光明，但至少不會讓苗栗陷入永劫不復的黑暗，只有投給徐定禎，大家才有能力跟黑暗勢力對抗。

湯蕙禎說，徐定禎有行政首長經歷，擔任頭份市長期間，把原先的負債變為盈餘新台幣3億元，也做很多地方建設，這麼好的人才一定要讓他當縣長。

吳玉琴指出，現在是72年來唯一一次有機會翻轉苗栗的時刻，也是阻止黑道跟黑金進入縣府的關鍵時刻，希望苗栗民眾一起用選票，讓徐定禎當上縣長、翻轉苗栗，讓苗栗成為一座有光榮感的縣市。（編輯：蘇龍麒）1111115