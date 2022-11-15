立院國父遺像朝野衝突中破損 畫家楊炳輝無償修復

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（中央社記者范正祥、王承中台北15日電）立法院議場內的國父遺像，日前在朝野衝突時受損；經畫家楊炳輝願意免費修復，已於近日完成修復。楊炳輝今天表示，希望立法院議場國父遺像完成修復後，能夠帶給國會新氣象。

立法院會5月30日處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案時，爆發激烈朝野衝突，國民黨立委朝主席台丟擲水杯抗議，意外砸損國父遺像。

國父遺像受損受到矚目，國民黨團表達遺憾與致歉，也曾表示損害公物該賠就賠。而過去一段時間以來，立法院總務處也陸續研擬若干可能處理方案，除了委請專業評估修復恐需多達新台幣100多萬元之外，也有思考替代方案，最後在尊重各黨團意見之下，決定接受專業畫家楊炳輝義舉，由楊炳輝無償提供修復。

立法院長游錫堃今天回應媒體詢問關於立法院議場受損的國父遺像是否已經完成修復時說，這部分因為是立法院總務處在處理，他請總務處長周傑向媒體說明。

隨後，周傑向媒體說明，議場受損的國父遺像已經修復，近日已由專業畫家楊炳輝完成修復，當時國民黨團所派代表和立法院總務處人員都在場。

周傑表示，立法院議場內的國父遺像受損後，楊炳輝主動聯絡立法院，表示願意無償提供修復，當時總務處沒有辦法馬上答應，要先向各黨團報告，但有將此列入替代方案，其他黨團後來也尊重，決定讓楊炳輝無償提供修復，過程平和。

談及無償提供修復立法院議場內原本受損的國父遺像，楊炳輝今天接受中央社記者訪問時表示，他的立場無關藍綠，單純認為立法院是國家的立法院，孫文是中華民國國父，國會議場內的國父遺像應該容光煥發、氣宇軒昂，而非畫像破損。

楊炳輝表示，他熱愛藝術，長期研究明朝延平郡王鄭成功歷史，喜歡繪製鄭成功畫像，他同時也具備考古、光學等背景，所以對於修復畫作也有自己獨特的方法。

楊炳輝指出，希望立法院議場內的國父遺像完成修復後，能夠帶給國會新氣象。

另外，國民黨立法院團今天也發布聲明表示，立法院議場內的國父遺像，日前在朝衝突時損壞，經楊炳輝慧心巧手修復，目前已大致恢復原狀。

國民黨團指出，除敬佩楊炳輝的功力，總召曾銘宗也一度對外表示國民黨團願支付修繕費用，但經助理告知，楊炳輝因為先祖是抗日志士，自己也是台灣抗日家屬協進會成員，願意免費修復，對楊炳輝的精神更要表達敬意。

曾銘宗表示，這次修復完全是楊炳輝的義舉，並非國民黨團出資，特別做出澄清。（編輯：蘇龍麒）1111115