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台中市長選舉公辦政見會 盧秀燕蔡其昌正面交鋒

2022/11/15 19:24（11/15 19:43 更新）
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台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會15日晚間登場，尋求連任的台中市長盧秀燕（右）與民進黨籍候選人蔡其昌（左）都出席。中央社記者蘇木春攝 111年11月15日
台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會15日晚間登場，尋求連任的台中市長盧秀燕（右）與民進黨籍候選人蔡其昌（左）都出席。中央社記者蘇木春攝 111年11月15日
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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中15日電）台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會今天晚間登場，尋求連任的台中市長盧秀燕與民進黨籍候選人蔡其昌都出席，2人皆表示平常心。

九合一選舉將於26日投票，台中市選舉委員會今天晚間舉辦公辦電視政見發表會，採辯論方式進行，邀請2名公正人士提問，由參選人申論、回答及結論。

盧秀燕拔得頭籌先到場，她身穿一襲西裝出席，媒體詢問她服裝是否有特別準備，盧秀燕回說：「有，表示對選民的尊重，也表示對場面的重視」。媒體追問會緊張嗎？她說：「平常心，謝謝大家的關心。」

影片來源：臺中市選舉委員會

無黨籍台中市長候選人陳美妃身穿競選背心第2名到達，她在3名子女陪同下出席，對於媒體詢問是否有特別練習，陳美妃說：「沒有，但有帶一些小抄」；對於會中將提出的訴求，她說，政見至少提出18條，會分類慢慢一條一條來講。

蔡其昌近晚間6時30分也是身穿西裝到場，他接受媒體聯訪時表示，心情平常心，他已經在街頭練習800多場，盧秀燕執政4年來累積市民的不滿，他是代表市民來表達聲音與期待台中的改變。

台中市選委會表示，政見發表會15日晚上7時現場直播，並同步於台中市選委會YouTube影音平台網路直播；另於20日下午2時電視重播1次，歡迎民眾踴躍收看，以便了解各參選人政見。（編輯：謝雅竹）1111115

台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會15日晚間舉行，無黨籍台中市長候選人陳美妃（前）身穿競選背心，並在子女的陪同下出席。中央社記者蘇木春攝 111年11月15日
台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會15日晚間舉行，無黨籍台中市長候選人陳美妃（前）身穿競選背心，並在子女的陪同下出席。中央社記者蘇木春攝 111年11月15日
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