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盧秀燕水湳市場掃街 鞠躬拜票爭取支持

2022/11/12 12:00
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）距離九合一選舉投票日僅剩14天，尋求連任的台中市長盧秀燕今天上午前往水湳市場掃街，沿途跟民眾握手鞠躬拜票，期待在選前倒數階段，爭取鄉親最大的支持。

盧秀燕上午在國民黨台中市黨部主委顏文正及台中市議員黃健豪、楊正中、陳成添、黃馨慧、賴順仁、張廖乃綸等人陪同下，前往水湳市場向攤商和民眾握手致意，並鞠躬拜票，還有民眾送上大蒜跟肉粽，西屯區大福里長高信增也送上好彩頭，預祝盧秀燕連任成功。

盧秀燕也拿起麥克風在路口喊話，她感謝鄉親過去4年的大力支持，自己謹記在心，並承諾會更努力為市民打拚，祝福攤商們生意興隆，所有市民身體健康，期盼在有限的時間內，把握每一個與鄉親面對面機會，用滿滿的誠意爭取最大的支持。

今天是週休假日，市場湧入許多消費者，看到盧秀燕現身，有人大喊「媽媽市長凍蒜」，還有媽媽抱著小孩跑過來合照，看到小朋友，盧秀燕從口袋拿出自備的氣球，讓小朋友樂開懷。

隨行的競選總部人員準備「守護台中粉色系購物袋」發放給民眾，許多民眾主動索取，遇到有民眾雙手提著買好的菜，無法空出手來握手，盧秀燕隨即停下腳步，幫忙用購物袋協助市民打包，並握手送上祝福。（編輯：郭諭儒）1111112

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