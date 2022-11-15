台中市長公辦政見會 盧秀燕蔡其昌空污議題交鋒

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中15日電）台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會今天晚間登場，尋求連任的台中市長盧秀燕與民進黨台中市長候選人蔡其昌都出席，雙方針對空污議題正面交鋒。

台中市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會今晚登場，全場採直播方式進行，3名候選人先抽籤決定發言順序，依序為民進黨台中市長候選人蔡其昌、台中市長盧秀燕、無黨籍台中市長候選人陳美妃，會中並邀請逢甲大學副校長黎淑婷、亞洲大學資訊傳播學系助理教授張建人擔任提問人。

蔡其昌在申論時表示，盧秀燕4年前提出「市長換人、空氣換新」的政見，到現在並沒有落實，空氣品質也沒讓市民滿意，過去台中市空氣品質從來沒有比屏東縣差，但現在落後屏東。

盧秀燕表示，她4年前發現台中空氣不好而參選，上任後透過各項努力，讓空氣品質不良日減少了3/4，但還是有幾天空氣不好，未來若連任會繼續努力改善。

對於黎淑婷提問的空污改善問題，蔡其昌說，他在立法院提案以氣換煤降低中火污染，但當時還受國民黨立委阻擋，也會推台中好停車App，讓市民好停車。

盧秀燕則提到，台中火力發電廠是犧牲台中市民的健康，提供國家的能源發展，她要求中火與經濟部，增設燃氣機組就要撤除燃煤機組，本來中央要求10部燃煤機組都保留，經過她據理力爭，經濟部才允諾2027年在2部燃氣機組安裝後，就會拆除2部燃煤機組，這樣才是真正的守護台中。

會後媒體聯訪時，蔡其昌指出，盧秀燕要求燃煤機組除役，但他還考慮國安問題，如果海域被封鎖或缺船運，就會發生停電，燃煤機組備而不用，才是守護台灣。

盧秀燕回應，她要請市民思考，中火增設燃氣機組後，將變成20部機組，市民接受嗎？總統蔡英文與經濟部都跟國人保證不會缺電。

對於今天的政見會，蔡其昌認為，盧秀燕今天好像還在跟前台中市長林佳龍選舉，應該去找林佳龍回應，當初他也曾建議林佳龍不要取消老人健保補助，請盧秀燕看清楚對手是蔡其昌。而他已多次約盧秀燕進行公開辯論都沒有下文，距離選舉投票還有10天，還可以再來場辯論會，讓大家來檢驗。

盧秀燕回應，同一個政黨的政治理念是一樣的，不同的政黨在競選過程當中，總會把差異性說出來。

媒體詢問陳美妃對自己今天的表現評分，她表示，對自己的表現不滿意、勉強及格，與其他2個對手的政見差異性都有說明，但沒有很全面。她認為都市的文化應該從美化環境開始，她會加強美綠化方面政策。（編輯：張雅淨）1111115