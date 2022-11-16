民團籲力挺18歲公民權 讓年輕世代能參與政治決策

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（中央社記者郭建伸台北16日電）18歲公民權修憲複決26日將與九合一選舉同日舉行，多個民間團體今天在立法院齊聚，呼籲全民力挺18歲公民權修憲複決，才有機會突破965萬票修憲門檻，讓年輕世代能夠參與政治決策。

環境法律人協會秘書長郭鴻儀、台灣青年民主協會理事長張育萌、台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅、環境權保障基金會律師呂冠輝、環境法律人協會研究員郭孟斐等人今天在立法院舉行記者會。

張育萌表示，台灣不論民意代表或行政官員的青年比率都很少，年輕人的需求很難被看見，青年參政難度極高是政治現實；歐美民主國家面對難以改變的治理結構，透過下修投票年齡，讓青年的權利義務相符，並使政策接納未來世代的聲音。

蔡雅瀅表示，修憲公投降低青年投票年齡，能使年輕世代有權參與公共政策，使青年更關心環境公共議題，政策更兼顧世代正義。

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呂冠輝表示，2021年有許多國家氣候訴訟是由青年或兒童發起，反映氣候議題是世代正義問題，台灣對於減碳及因應氣候變遷行動仍沒有危機感，在氣候緊急的此刻，更顯得青年參政的重要性。

郭孟斐表示，過去各種社會運動與改革，青年世代都扮演關鍵角色，18到20歲的世代有近50萬張選票，但卻沒辦法參與這次選舉，呼籲社會各界積極跨出重要一步，賦予青年世代公民權。（編輯：蘇志宗）1111116