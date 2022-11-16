帛琉總統赴台就醫檢查 預計24日返國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）昨天搭機飛往台灣就醫檢查，新光吳火獅紀念醫院人員在機場迎接。惠恕仁預計24日左右返回帛琉。

帛琉總統府在臉書發文表示，惠恕仁在夫人陪同下，昨天飛往台灣，帛琉駐台大使歐儒侃（David Adams Orrukem）、駐帛琉大使黎倩儀及新光醫院人員在桃園迎接。

從帛琉總統府在臉書發布的多張照片可看到惠恕仁打著點滴上機，新光醫院也派出救護車在桃園機場等待。許多網友紛紛在臉書留言祝福惠恕仁早日康復。

帛琉總統府發布聲明指出，惠恕仁昨天飛往台灣就醫檢查，預計24日左右返回帛琉。

惠恕仁向來力挺台灣參與國際，他上週在埃及出席聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）時強調，氣候議題需要大家合作，也必須納入遭聯合國體系排除的2300萬台灣人民。

繼去年親自訪台啟動「台帛旅遊泡泡」後，惠恕仁今年10月赴台參加國慶典禮。

此外，台帛醫療合作密切，新光醫院與帛琉衛生部簽有轉診協議及台灣醫療計畫合作備忘錄，除提供長駐及短期駐診人員，也依帛琉國家醫院醫療需求及當地盛行疾病，派遣行動醫療團赴帛琉。（編輯：韋樞）1111116