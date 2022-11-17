推台版晶片法草案 蘇貞昌：用行動支持半導體產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北17日電）行政院會今天通過台版晶片法草案。行政院長蘇貞昌指出，政府提供優質的基礎投資環境，並通過史上最高研發及設備投資抵減的草案，用行動支持半導體產業發展。

行政院會今天通過台版晶片法草案，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，研發費用的25%，以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅；兩者上限為當年度營所稅的50%，草案將送立法院審議。

行政院發言人羅秉成主持行政院會會後記者會時轉述，蘇貞昌會中表示，這次修法對在台灣境內進行技術創新，且位居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合一定條件者，提供史上最高的研發及設備投資抵減。

蘇貞昌說，這將有助促進下世代關鍵產業跟技術持續深耕台灣，鞏固包括半導體在內的整體產業鏈韌性以及國際競爭優勢，這對台灣的國家安全及經濟安全都有實質助益。

他表示，台灣半導體產業越好，世界經濟就會越好，政府提供優質的基礎投資環境，並通過史上最高研發及設備投資抵減的草案，這是以行動支持半導體產業發展。

經濟部長王美花出席政院會後記者會時說明草案脈絡，她表示，現今國際科技競爭上，美國、歐盟、日本、韓國都選擇對半導體做高額補貼與優惠，各國強化半導體的競爭力，主因就是疫情期間車用晶片短缺，讓各國發現半導體對產業的不斷鏈非常重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她說，國際競爭態勢明顯，台灣與國際相比，半導體製程上已經是全球領先，擁有關鍵地位，台灣需要思考在很多競爭者加入戰局時，該如何維持領先，以及政府須採取什麼作為，經過策略思考後，為了讓台灣半導體與下世代關鍵產業不斷往前進步，提出這次的租稅優惠。

王美花說，這次新增關鍵地位產業給予租稅優惠，但要求研發費用要達到一定規模、密度要達到一定規模，且明年繳稅至少要繳12%，民國113年則為15%，但條文也保留113年維持12%的彈性，藉以因應國際趨勢。（編輯：張均懋）1111117