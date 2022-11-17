周春米完整政策白皮書 涵蓋5大領域打造希望城市

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民進黨屏東縣長候選人周春米（前右4）17日發表完整的政策白皮書，內容涵蓋經濟產業、共善永居、永續未來、百年樹人及族群共榮等5大領域。中央社記者李卉婷攝 111年11月17日

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）選戰倒數9天，民進黨屏東縣長候選人周春米今天發表完整的政策白皮書，內容涵蓋經濟產業、共善永居、永續未來、百年樹人及族群共榮等5大領域，盼打造屏東希望城市。

周春米會中表示，政策白皮書是與各領域專家學者進行超過3個月的分組會議，有非常細緻討論而成形的政策目標。在各項分組會議上，與會成員針對不同議題，彼此交換意見，大家共同的目標，就是要讓屏東繼續向前，成為一座希望城市。

周春米說，「屏東向前、希望城市」是選戰主軸，這幾年大型建設陸續來到屏東，而未來的發展，需要可以熟悉縣政脈絡、瞭解執政不是單呼口號的人選。今天發表的政策白皮書中，有對於屏東的完整規劃，也是未來執政的方向，要帶領屏東的經濟發展、產業茁壯，繼續把長輩、孩童照顧好，延續屏東的光榮感。

周春米強調，年底選舉已經走到最後一哩路，要把政策和鄉親完善說明，打造希望城市是現在進行式。（編輯：謝雅竹）1111117