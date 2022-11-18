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周春米5大造勢場開跑 賴清德：讓建設列車向前開

2022/11/18 19:10（11/18 19:16 更新）
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民進黨屏東縣長候選人周春米（前中）18日在東港東隆宮合體副總統賴清德（前左）、屏東縣長潘孟安（前右）舉辦造勢活動，現場大批支持者齊喊「當選」，場面熱絡。中央社記者李卉婷攝 111年11月18日
民進黨屏東縣長候選人周春米（前中）18日在東港東隆宮合體副總統賴清德（前左）、屏東縣長潘孟安（前右）舉辦造勢活動，現場大批支持者齊喊「當選」，場面熱絡。中央社記者李卉婷攝 111年11月18日
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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）民進黨屏東縣長候選人周春米5大造勢場開跑，首場選在東港東隆宮，副總統賴清德到場並表示，周春米本身就是屏東建設團隊一分子，可以將建設列車不間斷向前開。

選戰倒數8天，周春米競選總部將分別在東港鎮、恆春鎮、屏東市、竹田鄉、潮州鎮舉辦5大造勢場，首場選在東隆宮起步，邀請賴副總統助講，現場數千名的支持群眾在台下齊聲高喊「周春米當選」。

賴副總統表示，縣長潘孟安是雙料冠軍縣長，除了是遠見雜誌評比五星級縣長狀元之外，也是天下雜誌評鑑縣政施政能力排第一名，這已經超越歷任屏東縣長的成績，就連其他縣市也難以比較。

賴副總統指出，潘孟安在8年中，率領縣府團隊與立委周春米爭取逾新台幣2000億的重大建設，包含已經通車的屏東交流道、屏北東西向快速道路、屏南快速道路、今天開幕的屏東榮民總醫院、高雄捷運延伸至屏東、科學園區等，足以為屏東發展打下最好的基礎。

賴副總統強調，周春米本身就是屏東建設團隊的一分子，所有重大建設都有參與，即刻可以將建設的列車繼續往前開，一直開往希望城市，這些年打下的基礎，必須讓熟悉的周春米一棒接一棒，「周春米過去對屏東發展有貢獻，未來也推出很好的擘畫藍圖」。

周春米表示，施政藍圖為5大核心產業及6大發展區域，讓屏東地區均衡發展，延續安居樂業，打造繼續進步、向前的希望城市。（編輯：謝雅竹）1111118

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