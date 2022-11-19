CRC國際審查落幕 人權會：提升兒童人權重要動力

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（中央社記者賴于榛台北19日電）聯合國兒童權利公約（CRC）第2次國家報告國際審查會議昨天落幕，國家人權委員會委員葉大華今天指出，國際審查委員提出的結論性意見，相信會成為台灣提升兒童人權的重要動力。

CRC第2次國家報告國際審查會議，14日至昨天在台北國際會議中心舉行，檢視台灣近5年來兒權的重要發展，並提出72點結論性意見。

人權會今天與台灣少年權益與福利促進聯盟共同舉辦「2022兒童權利公約（CRC）國際審查會後論壇」，邀請參與CRC第二次國家報告的國際審查委員與來自台灣各地的兒少代表、關注兒少權益專家等專題性探討落實CRC的課題。

負責督辦撰提第2次CRC國家報告獨立評估意見的人權會委員葉大華、田秋堇、范巽綠，以及委員王幼玲、紀惠容今天皆出席論壇，聆聽各界意見。

人權會晚間發布新聞稿指出，葉大華開幕致詞時表示，人權會做為兒少人權的促進者，有責任扮演兒少權益溝通平台的角色，以及作為將來與政府部門協作的溝通橋梁。

葉大華說，昨天聆聽國際審委提出的結論性意見，相信當中對政府及人權會的提醒與建議，會成為下一個5年台灣提升兒童人權的重要動力。

這次審查會議的主席、荷蘭籍杜克（Jakob Egbert Doek）今天就「家內體罰」發表演講。他說，無論再怎麼輕微的體罰，都會對兒童的身心與成長造成無可彌補的傷害，必須澈底禁止。

杜克說，問題出在「家長管教」的界限，各國刑法都明定禁止人身傷害，當然也不應允許家長對子女的人身傷害，但社會意識的倡導與教育家長更為重要。

他表示，聯合國的CRC締約國當中，只有64個國家立法禁止家內體罰，這表示還有一段路要走，對台灣立法禁止家內體罰也有很大的期待。

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18歲公民權修憲複決將與九合一大選合併舉行，來自英國、現任國際組織兒童保護政策顧問的審委坎威爾（Nigel Cantwell）則說，很多國家18歲都已有投票權，甚至印尼等亞洲國家及衣索匹亞等不少非洲國家，16歲就有投票權，這通常跟當地國家的就業、結婚等年齡規定有關。

她認為，以現在的教育與資訊，相信現在的兒少更有知識與能力去爭取改革與修法。（編輯：林興盟）1111119