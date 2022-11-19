謝龍介：改變時刻 台南市長換人做看看

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（中央社記者張榮祥台南19日電）國民黨台南市長候選人謝龍介，今晚在公辦電視政見發表會中痛批台南市長黃偉哲「看不懂聖筊，還想當廟公（台語）」，只會暗箭傷人，這場選舉正是改變的時刻，換人做看看。

謝龍介今晚在公辦電視政見發表會指出，台南市學甲區槍擊案進入第10天，黃偉哲驚慌，卻沒人知道槍在哪裡，地方傳言風風雨雨，高雄大寮也開了15槍，高雄市長陳其邁要求限期破案，14小時抓了8人收押，這就是市長的態度。

謝龍介質疑台南市長已被綁架，許多人事都是地下市長做主，搞得人心惶惶，其中還牽涉太陽能發電利益，他不反對太陽能，但發展中有人介入，「真是可怕可悲可恨」。

謝龍介表示，副總統賴清德擔任台南市長時，雖和他立場不同，但也互相尊重，賴副總統嚴格約束市府政務官，但到了黃偉哲手中卻官商勾結，行政不中立，遭到綁票控制。

謝龍介說，市府官商勾結，城市已敗壞被控制，有人喬長照，有人喬太陽能，但他會正面對決，這場選舉是改變的開始，換人做看看。

無黨籍市長候選人吳炳輝表示，台南400年來擁有環境、教育品質及文化等特色，尤其台南捷運規劃中，必須讓文化和捷運取得平衡；即使他和其他4名市長候選人級數有差別，但他要超越自己，讓台南更美好。

無黨籍市長候選人許忠信重申自己的法律專業，且以學甲區槍擊案、樂活基金會承接台南市政府部分局處案子痛批黃偉哲，他說，市長品行非常重要，若看不到及改善台南的問題，就無法接受市民檢視。

無黨籍市長候選人林義豐左批黃偉哲，右打謝龍介，他表示，民進黨在台南執政30年，學甲區槍擊案遲未破案，酒駕又多，人口出走，黃偉哲還有很多案子未爆開；謝龍介則只是為了未來不分區立委鋪路。（編輯：謝雅竹）1111119