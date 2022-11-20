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蔡其昌回防海線市場拜票 舉辦大團結造勢晚會

2022/11/20 11:48（11/20 12:51 更新）
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選前超級黃金週，民進黨台中市長候選人蔡其昌（左3）20日回防海線，前往清水菜市場向攤商及民眾拜票，受到攤商及民眾熱情回應。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月20日
選前超級黃金週，民進黨台中市長候選人蔡其昌（左3）20日回防海線，前往清水菜市場向攤商及民眾拜票，受到攤商及民眾熱情回應。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月20日
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）選前超級黃金週，民進黨台中市長候選人蔡其昌今天回防海線，上午前往清水菜市場向攤商及民眾拜票，晚上在清水大秀國小舉辦海線大團結造勢晚會，呼籲鄉親支持海線子弟。

距離26日九合一選舉投票只剩6天，蔡其昌在市議員王立任及楊典忠陪同下，回到家鄉海線拜票，上午到清水菜市場拜票時受到鄉親熱情回應，攤商及民眾高喊凍蒜並要求合照；他說，這是他掃遍台中市各市場計畫的最後一個市場。

蔡其昌表示，自己從被徵召參選開始，就說過會努力握遍每一雙市民朋友的手，一路以來一步一腳印走遍每一個市場，用最大誠意跟市民朋友拜託，選擇一個認真的候選人，未來才有可能是認真的市長。

今天來到最後一個市場，蔡其昌說，回到最熟悉也是最溫暖的清水市場，感謝鄉親一路以來的支持，相信26日一定可以「光復台中、贏回光榮」，把海線這幾年因為台中市長盧秀燕不重視海線而停滯的建設，都加速追回來。

蔡其昌強調，清水是自己從小出生長大的地方，市場裡面也有許多長輩是看著自己長大的，還有自己的同學跟鄰居，所以每次選舉的最後階段自己都會到清水菜市場，跟長輩、鄰居、好朋友、清水鄉親來拜託，盼順利讓海線出第一個市長，讓重視海線的市長來為海線認真打拚。

王立任、楊典忠也說，今天跟著行動派市長蔡其昌再次來到清水市場掃街拜票，如同過去的每一次選舉一樣，相信這次選舉也同樣會與過去相同拿下高得票，海線一定要大團結，支持海線子弟蔡其昌來擔任市長，也支持行動派議員團隊進入議會，共同攜手讓海線大發展。（編輯：陳仁華）1111120

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