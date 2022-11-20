南部4縣市首長挺周春米 陳其邁喊出高屏共好

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）選戰倒數6天，民進黨屏東縣長候選人周春米舉辦5大造勢場，由南部4個縣市首長出席力挺，高雄市長陳其邁喊出，高雄好、屏東好，「高屏共好」。

周春米選前的5大造勢場，今天在屏東市舉辦第2場「南台灣首長大集結、堅定支持周春米」，由嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安等南部4縣市首長出席，齊聲力挺周春米，聚集上萬名的支持者，齊聲高喊「周春米當選。」

先上台助講的翁章梁表示，屏東與嘉義都是傳統農業縣，這幾年都有科學園區進駐，科技產業逐步在開發中；周春米在任立委間，為屏東爭取到醫學中心等級的屏東榮民總醫院，醫院的開幕，讓偏鄉民眾很有感，這是住在都市的民眾無法體會。

潘孟安提出3個支持周春米的理由。他說，周春米是這次民進黨唯一經過初選出線的縣長候選人，是長久努力經過民主淬煉，由屏東民意決定的候選人；為屏東建設在中央奔走、爭取；面對建設遇到困難，能化危機為轉機，能讓屏東更好。因此關鍵的一票，就是為了屏東美好的未來。

陳其邁表示，高雄與屏東是「厝邊隔壁、親戚朋友」，高雄有很多屏東鄉親，所以高雄好、屏東好，「高屏共好」。

陳其邁強調，捷運到林園，準備在年底就要動工，將會延伸到東港大鵬灣，未來搭捷運就可到小港機場、高雄火車站。另外，高鐵延伸到屏東，有很多的軌道建設要進行，「需要一通電話就可以打通的周春米與高雄市一起合作」。

黃偉哲則送上台南的4項伴手禮，每樣都有特別含意。黃偉哲說，下營醬油，下營的台語意同會贏，周春米會勝選；花生、代表好事發生；屏東拜媽祖、台南也拜媽祖，將得到媽祖的庇佑；台南柚子蔘可以顧喉嚨。

周春米則感性向民眾喊話，每天都戰戰兢兢，希望可以接下屏東縣長的職務，為屏東的未來打拚。（編輯：黃世雅）1111120