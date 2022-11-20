德台協會兩議員來訪 外交部感謝以實際言行挺台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北20日電）德國民間最大友台組織「德台協會」主席法伯（Marcus Faber）及副主席貝克（Holger Becker）17、18日訪問台灣，外交部表示，對他們以具體行動及言論挺台，由衷感謝及誠摯歡迎。

外交部晚間發布新聞稿指出，法伯是德國自民黨國會議員，貝克是德國社民黨國會議員，該兩政黨屬德國聯合政府成員，他們訪台期間除接受外交部政務次長田中光款宴，並拜會政府機構及智庫，與專家學者意見交流。

外交部表示，兩名議員此行除深刻瞭解台灣的安全政策與鄰近專制強權的威脅外，法伯並發文表示，德國或可協助台灣對抗中國的威脅；他也向德國媒體表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平具相似之處，各國必須對中國清楚表明，犯台將付出極高的經濟代價。

外交部表示，台灣與德國為理念相近國家，共享自由、民主、人權、法治等核心價值，近年來雙邊實質關係穩定發展，自10月以來更展現德國國會對台灣的強勁支持，接續派出國會友台小組及國會人權委員會等到台灣訪問，顯示德國國會對台灣的支持堅若磐石。

外交部表示，台灣衷心期盼與德國在既有的良好基礎上，共同維護區域和平繁榮與永續發展。（編輯：蘇志宗）1111120