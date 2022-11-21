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朱立倫：民進黨已沒招 相信林姿妙會連任

2022/11/21 12:26（11/21 13:36 更新）
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中國國民黨主席朱立倫（中）21日前往宜蘭，陪同爭取連任的國民黨籍宜蘭縣長林姿妙（左）車隊掃街拜票，衝刺選情。（國民黨提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年11月21日
中國國民黨主席朱立倫（中）21日前往宜蘭，陪同爭取連任的國民黨籍宜蘭縣長林姿妙（左）車隊掃街拜票，衝刺選情。（國民黨提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年11月21日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）中國國民黨主席朱立倫今天前往宜蘭縣陪尋求連任的宜蘭縣長林姿妙車隊掃街拜票時說，民主進步黨除抹黑、打壓，對林姿妙已沒招數，他對選情非常有信心，相信林姿妙一定連任。

媒體詢問選情是否樂觀？朱立倫表示，林姿妙腳踏實地、實實在在，為人堅強努力，如隔壁媽媽般親切，過去4年對宜蘭充滿愛及付出，毫無疑問已獲縣民肯定。

至於國民黨籍新竹市議會副議長余邦彥現身台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安造勢場，朱立倫說，國民黨會在各縣市號召黨員與支持者在選舉最後關鍵時刻，團結支持國民黨候選人；不管有多困難、辛苦，絕不放棄各候選人，現在共同目標是下架失能又腐敗的民進黨。（編輯：李明宗）1111121

#林姿妙
#朱立倫
#國民黨
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