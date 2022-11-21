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鄭文燦屏東輔選 籲建立周春米障礙獲高得票率

2022/11/21 21:51（11/21 22:01 更新）
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桃園市長鄭文燦（右）21日到屏東為民進黨屏東縣長候選人周春米（中）輔選，2人與屏東縣長潘孟安（左）高舉雙手，向選民請託拜票。中央社記者李卉婷攝 111年11月21日
桃園市長鄭文燦（右）21日到屏東為民進黨屏東縣長候選人周春米（中）輔選，2人與屏東縣長潘孟安（左）高舉雙手，向選民請託拜票。中央社記者李卉婷攝 111年11月21日
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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）桃園市長鄭文燦今天到屏東輔選，為民進黨屏東縣長候選人周春米的5大造勢場最終場助講。鄭文燦呼籲，屏東關鍵時刻，百年建設正逐樣開始，要建立周春米障礙拉高得票率。

周春米5大造勢場最終場，今天晚間在潮州鎮登場，邀請到壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、屏東縣長潘孟安、立委賴瑞隆及桃園市長鄭文燦助講，吸引台下數千名支持者到場，搖旗吶喊「周春米當選」。

鄭文燦登台助講先是大讚潘孟安過去8年來為屏東打下的基礎，成功讓台灣看見屏東，也締造「我屏東、我驕傲」的奇蹟，再誇周春米全力協助，讓屏東的百年建設正逐樣開始。

鄭文燦表示，屏東近年在潘孟安與周春米攜手下，成功爭取到高鐵與捷運延伸、興建3條快速道路、醫學中心等級的醫院、屏東科學園區等動輒新台幣上百億的大型建設，「幾乎是化不可能為可能」，也讓屏東站在新的起跑點，讓屏東人感受幸福、看見未來。

鄭文燦強調，未來周春米不只是女性縣長、更是五星縣長，期盼「建立起周春米障礙」，獲得高投票率，不要1個屏東2個世界，一邊在打拚建設、一邊在說風涼話，因為「抹黑會結束，建設會留下來」。（編輯：黃世雅）1111121

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