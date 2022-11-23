饒慶鈴慶生韓國瑜陪催票 劉櫂豪雨中懇託

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國民黨台東縣長候選人饒慶鈴（右）力拚連任，23日適逢她53歲生日，前高雄市長韓國瑜（左）除到台東為饒慶鈴助選，也為她慶生，祝福高票當選。中央社記者盧太城台東攝 111年11月23日

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）國民黨尋求連任的台東縣長饒慶鈴今天慶祝53歲生日，前高雄市長韓國瑜到台東陪同掃街拜票；民進黨台東縣長候選人劉櫂豪則在細雨中掃街懇託，要造好色彩繽紛新台東。

韓國瑜今下午先到饒慶鈴競選總部加油打氣，並向饒慶鈴父親、前立法院副院長饒穎奇致意。

韓國瑜說，饒慶鈴當縣長後，一直努力行銷台東農產品，尤其在去年9月台東鳳梨釋迦因為介殼蟲關係，讓台東95％外銷佔比、新台幣60億元產值又無法久存的鳳梨釋迦外銷受阻，饒慶鈴主動協助農民，在全台家樂福門市、全聯店面銷售，也與金門縣用金酒換釋迦等方式行銷。

韓國瑜接著幫饒慶鈴慶祝53歲生日，預祝饒慶鈴高票當選。饒慶鈴許下生日願望，祝每個台東縣民都快樂，也祝父母身體健康。接著在韓國瑜陪同下從知本往市區掃街拜票。

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今天和團隊到台東市區掃街拜票，在細雨中懇託，也獲選民揮手致意。劉櫂豪呼籲支持者團結起來，「26日投票支持3號劉櫂豪，一起翻轉台東，創造歷史」。

劉櫂豪說，他的競選總部「新台東基地」，就設在距台東縣政府200公尺的大同路上，他當選後，新台東縣政府將打造大同街區新風貌，舉辦大同商圈嘉年華，再造商圈榮景，讓台東市區老街的城市記憶，成為台東人成長的光榮印記，成為自信的台東人。

劉櫂豪說，大同商圈嘉年華活動可以帶到台東各鄉鎮，結合鄉鎮區域的產業及風貌特色，讓成功有眺港的城鎮嘉年華，關山有環鎮的舊街文化巡禮。打造屬於每個鄉鎮自己的小鎮嘉年華，讓小鎮也有自己的城鎮特色，青年人也願意留在家鄉生活、打拚。

劉櫂豪強調，選戰最後時刻，大家要團結，有信心一定會贏得勝選，新台東縣政府會讓台東成為色彩繽紛、文化多元、蓬勃發展的新台東。（編輯：郭諭儒）1111123