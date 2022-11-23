陳菊：檢視防疫政策 在公共利益與人權間取得平衡

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（中央社記者陳俊華台北23日電）人權會主委陳菊今天說，在後疫情時代應持續檢視防疫政策對人權帶來的影響與挑戰，期許政府面對全球公衛危機下，如何在公共利益與健康人權間取得最佳平衡，為促進人權保障而努力。

國家人權委員會今天與中央研究院法律學研究所合辦「資訊科技防疫與人權挑戰」國際研討會，邀請韓國高麗大學法學院教授朴景信（Kyung-Sin Park）、德國自由人權協會律師莫伊尼（Bijan Moini）分享經驗，以及多位專家學者加入圓桌論壇討論。

人權會透過新聞稿表示，過去2年多，疫情為全球政治、經濟、社會、文化等各層面帶來重大的影響，在疫情嚴竣期間，各國政府透過不同的數位科技監測技術，管理民眾日常生活，以圖有效控制疫情。台灣也推行各項防疫政策，如口罩實名制、疫苗實名制、電子圍籬、足跡疫調等。

人權會說，希望透過政府、非政府組織及學術單位間對話，審視疫情期間，運用資訊科技協助防疫管制，對人民基本權利所產生的限制與衝擊，作為未來政府制定防疫政策參考，進而促進人權保障。

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陳菊致詞時表示，聯合國、世界衛生組織及聯合國人權高級專員辦公室等16個組織，在2020年11月發表「關於回應新冠疫情資料保護和隱私的聯合聲明」，強調這些數據的收集、使用、共用和進一步處理資料，可限制病毒的傳播，並有助於加快復甦速度，特別是透過數位方式對接觸者進行追蹤。

不過，陳菊說，在使用這些數據時，應以人權為基礎，並在實施時適當考慮可適用的國際法、資料保護和隱私原則，選擇儘量降低政策對人權保障的影響。（編輯：謝佳珍）1111123