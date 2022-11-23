楊文科拚勝選 藍營要角九合一選前之夜齊聚固票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

選戰倒數，爭取連任的國民黨籍新竹縣長候選人楊文科（前右3）23日晚間在竹東鎮，與黨籍竹東鎮長候選人張順朋（前右2）合體造勢，全力催票。（楊文科競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣23日電）爭取連任的新竹縣長楊文科晚間在竹東鎮拜票時預告，選前之夜將在竹東鎮戲曲公園舉辦造勢，前總統馬英九、前副總統吳敦義等藍營要角將齊聚固票。

楊文科競選總部發新聞稿表示，楊文科晚間到竹東鎮五穀宮廟前，與黨籍竹東鎮長候選人張順朋合體造勢，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、前新竹縣長邱鏡淳、立法委員林思銘等人出席，盼藍營在竹縣選戰能夠全壘打。

楊文科表示，執政4年來竹東鎮的發展大家有目共睹，包含竹東客運轉運中心、聯合辦公大樓、全民運動館、竹東文化大禾埕、科學園區三期計畫、台68接竹東東峰路新闢工程等，都在如火如荼進行中。

楊文科說，針對竹東鎮外五里改善交通，將規劃自由街全長拓寬12米；民眾關心的就學問題，二重國中擴校也在著手進行中，不讓學子外流。

楊文科表示，連任後要與張順朋攜手，在既有的基礎上繼續建設地方；11月25日的選前之夜選在竹東鎮全力衝刺選票，也邀請縣民一同參與晚會。（編輯：屈享平）1111123