高虹安續攻棒球場缺失 竹市府：勿當政治提款機

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台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（左4）24日偕黨籍新竹市議員候選人舉行記者會，持續質疑新竹棒球場疑雲問題。中央社記者郭建伸攝 111年11月24日

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（中央社記者郭建伸、郭宣彣、龍柏安新竹市24日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安今天羅列新竹棒球場18項缺失。她表示，立法院日前考察時，市府竟回應統包需求書中沒明定一定要A級，痛批花新台幣12億元卻蓋出不是A級的球場，根本是欺騙社會大眾。

新竹市府今天透過新聞稿表示，新竹市立棒球場改善小組已召開17次會議，包括紅土、草皮、打擊視覺區等改善優化項目已陸續完成，近期將邀各方確認改善情形、安排球隊進行訓練事宜，目標明年球季安排職棒賽程。新竹市府呼籲，特定參選人勿將棒球場作為「政治提款機」，漠視改善小組投入的努力。

高虹安今天與民眾黨議員李國璋和黨籍新竹市議員候選人舉行記者會，質疑新竹棒球場疑雲，並列出18項缺失，要求民進黨新竹市長候選人沈慧虹出來面對。

高虹安在記者會羅列新竹棒球場18項缺失，包含前期規劃與監造的艾奕康公司缺乏承攬專業棒球場經驗、市府把專案管理與監造發包給同一間公司、市府招標時排除其他專業廠商投標、未依規定驗收即開放使用等，痛批這些缺失讓市民看得怵目驚心。

高虹安指出，根據審計部「新竹市立棒球場興整建計畫執行情形查核報告」，明確記載107年12月第8度公告招標文件內容，除了觀眾席，應符合A級棒球場地標準。

高虹安指出，立法院教育及文化委員會10月27日組織跨黨派團隊考察新竹棒球場，她的國會辦公室也派員出席，但當考察團詢問審計部報告揭露新竹棒球場不符A級規範時，新竹市府人員竟答覆，「在統包需求書中，沒有特別提到一定要A級球場」、「因為新竹棒球場只有一萬個座位，所以不會是A級」。

高虹安指出，新竹市政府說法一變再變，若新竹市棒球場一開始原地重建就不是以A級球場為目標，為何從中央到地方的民意代表都不知情，質疑新竹市政府涉及瞞騙民意代表與社會大眾。

高虹安也說，花12億元蓋出來的新竹棒球場確定不是A級球場，未來恐難以舉辦國際賽事，嚴重影響到新竹市民與竹苗地區棒球迷的權益，呼籲新竹市政府應出面說清楚講明白。

新竹市府說明，因為新竹棒球場為原地改建，考量工程施作相關條件，在統包需求書中，規劃設計、場地設施皆符合世界棒壘球聯盟WBSC場地標準規定；另參考體育署「運動設施規範及分級分類參考手冊」，新竹市立棒球場設施分級符合A級標準，可舉行國際性、全國性賽事，過去已多次說明。

教育部體育署告訴中央社記者，體育署民國105年委託國立體育大學總盤點全台棒球場並劃分為A、B、C級。（編輯：翟思嘉）1111124