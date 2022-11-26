返鄉專車送600生回家投票 台學聯：未獲政黨經費

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（中央社記者陳至中台北26日電）台灣學生聯合會與18所大專校院學生團體合辦的「2022青年返鄉列車」，昨天送約600名青年學子回家投票。主辦單位澄清從未獲得政府、政黨經費，而是由民間自發募款。

九合一選舉與憲法修正案公民複決「18歲公民權」今天上午8時開始投票，「2022青年返鄉列車」昨天開出30班路線，送約600名青年學子回家投票，不過今年度規模較2020總統大選時小許多。

台學聯昨天深夜透過社群平台澄清，強調返鄉專車是民間群眾募資發起，從未獲得政府或政黨補助或介入。2018年、2020年大選由台灣青年民主協會籌辦，今年由台灣學生聯合會籌辦。

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對於今年規模較往年小，台學聯解釋，主因是這次以2020年募款後的餘款約新台幣35萬元辦理，沒有再另外募資，加上選舉時間距離學生會上任時間較近，以及COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情才逐漸趨緩等因素，沒有特別宣傳，但仍有透過各校學生組織管道，多次告知今年辦理的消息。

台學聯強調，返鄉專車是為降低學子回家投票的成本，希望為選舉帶入更多青年的聲音，活動中從不過問投票意向。對政論節目詆毀青年行動的主體性，台學聯感到遺憾並嚴正譴責。（編輯：管中維）1111126