唐鳳掌舵數位部滿3個月 有如新創公司爭取認同

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（中央社記者蘇思云台北27日電）數位部長唐鳳表示，數位部就像政府中的新創，成立3個月來也在建立新的公務制度，心情上可說是「創業維艱」，需要把部會在做的服務解釋給很多人聽，「就像新創公司要爭取各界的認同一樣」。

數位發展部今年8月27日正式掛牌，首份簽出的公文即是「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則修正草案」，接著11月釋出低軌通訊衛星執照。數位部也積極推出創新措施，包括11月起數位部試辦遠距辦公，活動也規劃發行記名、可補發的NFT（非同質化代幣），盼示範技術正面用途。

外界關注唐鳳從行政院政務委員身分轉換成部長的心得。唐鳳表示，自己從14歲開始創業，至今創業次數非常多，很熟悉從無到有建立制度的過程。數位部就像政府中的新創公司，這3個月也是在建立新的公務制度，心情可以說是「創業維艱」。

唐鳳表示，最重要的還是保持創業初心，不斷去嘗試新事物，為政府機關帶來新氣象與做法，回應全民對於數位韌性的期待，致力於讓行政作業能夠簡便、更安全，以及協助政府機關、微中小企業、公益團體等，能夠使用更方便和安全的數位工具。

對於業務規劃，唐鳳表示，數位部目前約有300人，就像一起推動創業的夥伴，希望明年一部兩署可以到任約600人，還有很多工作要完成，也需要把部會在做的服務解釋給很多人聽，讓社會各界認同，「就像新創公司要爭取各界的認同一樣」。

唐鳳也感謝許多原本在各單位的公務員願意加入數位部，投入這個新創的過程。

儘管唐鳳認為，這3個月「創業維艱」，不過產業界仍給予肯定，業界人士指出，數位部立即回應存在已久的部分困擾，例如建置公部門使用的短網址服務；雖然短網址建置難度不高，但仍需有單位跳出來規劃才行，數位部成立後就承接，獲得外界支持。

有肯定但也有挑戰，業界人士提到，由於政府組織改造，其他部會部分業務移撥到數位部，部會間需要有更清楚的分工與權責劃分，不然業務溝通上也可能有困擾。舉例來說，數位部近期涉及需要協調與溝通業務，包含媒體跟數位平台議價以及電信合併案頻譜超標議題。

外界關注媒體與大型數位平台議價進度，數位部規劃11月29日起陸續召開4場對話，由文化部跟國家通訊傳播委員會（NCC）邀媒體業界推派代表與會，希望對話先聚焦了解新聞產業共同的問題。業界表示，不同數位平台運用媒體內容方式不同，媒體因為類型不同也對於分潤機制有不同想法，可能算是雙方初步對話。

另外，電信產業兩大合併案，台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信，目前合併案正由NCC審議中；不過因為頻譜資源業務已經移撥到數位部，合併後頻譜超標究竟應該繳回，還是例外認定，目前外界仍是霧裡看花。

數位部則表示，電信事業間的讓與、受讓或合併等市場因素變化，還是要先由NCC依電信管理法做判斷，後續才能就頻寬超標處理議題提供意見。（編輯：潘羿菁）1111127