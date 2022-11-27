民進黨敗選 海外華人觀選團：抗中保台仍是趨勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北27日電）九合一選舉昨天落幕，來台觀選中國海外民運人士提到，這次的選舉結果並不令人意外，執政有執政的包袱然而選民教訓民進黨不代表認同國民黨，也不代表台灣民意放棄抗中保台。

台灣每逢選舉，海外、中國等地關注台灣的人士都會組織觀選團來台。然而受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及中國大陸仍採取嚴格的邊境管制政策影響，今年沒有來自大陸的觀選團，取而代之有更多來自歐美的中國民運人士、學者與學生，首次來台觀選。

華人民主書院協會今天上午舉行「2022中國海外民主人士看台灣大選」，多位來台觀選的中國民運領袖、學者分享對於這次大選結果的看法。

對話中國智庫所長王丹表示，從選舉前，台灣網路上有一種輿論風向，強調要教訓執政的民進黨，執政有執政的包袱，執政黨確實不太可能取得太大勝利，這次的選舉結果並沒有超出意外。然而「教訓民進黨不代表認同國民黨，民進黨敗選不代表國民黨獲得大多數支持」。

民進黨敗選後，出現了「抗中保台」失效的說法，然而王丹並不這樣認為。

他說，兩岸議題本來在地方政治與選舉中就較難發揮，台灣有數十年的地方政治結構，要打破這樣的結構是非常困難的。然而，這次選舉的投票取向不代表台灣民眾對於「抗中保台」議題的政治取向，盼外界以至於國際媒體不要誤讀。

王丹認為，這次選舉中仍能看到一些中國因素影響，在緊接而來的2024年總統大選中，可以預期中國因素的影響會被放大。

在美國設立的非營利組織人道中國主席周鋒鎖同樣提到，執政黨在期中選舉失敗並不意外，例如美國剛剛落幕的期中選舉也出現了類似的情形，然而「有選舉的國家，人民就是主人」。

對於選舉結果「幾家歡樂幾家愁」，他則認為在民主社會中，許多改變是下一次的機會，對於選舉結果不滿意朋友，應該把這次的結果當作提醒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周鋒鎖說，這次有不少年輕學生參與觀選團，親身體驗台灣的選舉文化與氛圍，「親身體驗比一切都重要」。

針對這次的觀選過程，周鋒鎖表示對於台灣的公民社會印象深刻，從資訊、政黨、歷史、信仰特別多樣。未來希望有更多機會與台灣民間社會進行多方面交流，特別是中共資訊戰方面的議題，而他自己就是中共資訊戰的目標，可以以自身經驗和台灣分享。（編輯：唐佩君）1111127