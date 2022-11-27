九合一選戰落幕 立院聚焦總預算案攻防

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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北27日電）九合一選舉落幕，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，國民黨團未來兩週將加速排審明年度公務預算案，善盡在野黨職責。民進黨立法院黨團幹事長羅致政指出，希望選舉結後，在野黨能回到立法院議場，務實處理所有問題，不要過度政治化。

立法院法定會期將在12月底結束，而本會期又是預算會期，外界關注九合一選舉後，未來朝野在立法院如何處理民國112年中央政府總預算案、111年國營事業預算案，以及包含礦業法修正草案、氣候變遷因應法草案、外役監條例修正草案及精神衛生法草案等重要法案。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天接受中央社記者訪問時表示，這次九合一選舉是總統蔡英文的期中考，從結果來看這個期中考是不及格的。他說，選後回歸到立法院的運作上，由於這個會期是預算會期，國民黨團未來兩週將會加速排審公務預算，做好忠誠的反對黨、善盡在野黨的職責，處理民國112年中央政府總預算案、111年國營事業預算案。

在其他重要法案部分，曾銘宗指出，包括氣候變遷因應法草案、外役監條例修正草案、精神衛生法草案等，都應該盡速通過，至於12月1日經濟委員會排審的礦業法修正草案，因為各界還有不同意見，將先看執政黨的立場後再討論如何處理。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政則表示，目前內閣不能下台，因為一旦離開，已經審查到一半的民國112年中央政府總預算案就要重來，因此民進黨團基本上希望照著程序把總預算案審完，再來談其他的問題。

由於明年農曆年過得早，他指出，雖然時間上很趕，但立法院有責任在農曆年前完成總預算案的三讀，希望選舉結後，其他在野黨能回到立法院議場，務實處理所有問題，不要過度政治化。

在其他法案的部分，羅致政說，目前立法院沒有太多爭議性的法案，未來一個多月就看與反對黨的互動，能處理什麼法案就處理。（編輯：蘇志宗）1111127