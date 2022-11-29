國防部復辦寒假戰鬥營 12/11起開放報名

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（中央社記者陳俊華台北29日電）國防部政戰局文宣心戰處長王俊傑說，因疫情停辦2年的國軍戰鬥營，由於疫情趨緩，112年寒假將舉辦13場戰鬥營，以國防自主成果為主包括雲豹甲車戰鬥營、勇鷹體驗營等，讓學生認識國防。

國防部上午舉行記者會，公布112年國軍形象月曆，以及寒假戰鬥營規劃。

王俊傑說，因為疫情緣故，已停辦去年、今年的寒暑假戰鬥營，現在疫情趨緩，在符合防疫政策下，預計明年2月7、8日辦理寒假戰鬥營，並以「國防體驗，挑戰極限」為主題。

王俊傑表示，這次共有陸、海、空軍、憲兵、心戰大隊主辦，會以國防自主成果的營隊搭配其他熱門營隊，包括雲豹甲車營、國艦國造體驗營、阿帕契戰鬥營、勇鷹體驗營，也有軍事媒體體驗營等，共有13營隊。

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王俊傑說，希望透過參與各式營隊，讓青年學子近距離接觸國防，也讓民眾對國家安全更具信心；為完善防疫作為，這次採小團體、人員分流方式辦理營隊，每營隊接受40個名額，總共520名，12月1日起開放註冊帳號，12月11日起到12月16日止接受報名。

王俊傑指出，寒假戰鬥營分兩天舉行，沒有規定不可重複報名，想要多參與的學生最多可報名2個營隊，要注意活動地點，例如勇鷹戰鬥營在台中、阿帕契戰鬥營在桃園，若報名2個營隊應注意舟車往返，時間是否來得及。（編輯：黃國倫）1111129