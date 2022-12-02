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柏林議會成立友台小組 推動台德關係

2022/12/2 07:27（12/2 14:14 更新）
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德國首都柏林的議會1日成立友台小組，共有跨黨派16名議員加入。（駐德國代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年12月2日
德國首都柏林的議會1日成立友台小組，共有跨黨派16名議員加入。（駐德國代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年12月2日
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（中央社記者林育立柏林1日專電）德國首都柏林的議會今天成立友台小組，共有跨黨派16名議員加入，未來將全力推動台德關係，讓柏林成為德國第4個設有友台小組的地方議會。

柏林邦議會今天舉行「柏林-台北友好小組」成立大會，共有來自執政的社會民主黨（SPD）、綠黨、左派黨（Die Linke）及在野的基督教民主黨（CDU）、自由民主黨（FDP）16名議員加入，會中並選出社民黨籍的呂德克（Tamara Lüdke）和自民黨籍的鮑希克（Tobias Bauschke）擔任共同主席。

以貴賓身分到場祝賀的議長布克納（Dennis Buchner）表示，德國關注中國用軍事和經濟脅迫實質獨立的台灣，台灣、尤其是首都台北近年成為經濟、科技和學術的中心，柏林應放眼世界，對台灣更開放。

呂德克和鮑希克表示，柏林和台北在文化、商業、學術領域關係密切，期盼友台小組為推動城市交流做出貢獻。

綠黨籍議員歐瑪（Jian Omar）來自獨裁國家敘利亞，20歲搬到德國，他說台灣是民主燈塔但處境艱難，因此決定力挺台灣。

駐德代表謝志偉表示，台灣曾歷經數十年的戒嚴統治，珍惜目前的自由民主，也重視理念相近夥伴的支持，期盼柏林議會友好小組未來推動台德雙邊的交流和合作。

德國在聯邦層級的國會和地方層級的邦議會都有友台議員組成次級團體，推動台德關係，柏林成為巴伐利亞邦（Bayern）、下薩克森邦（Niedersachsen）、黑森邦（Hessen）後，第4個成立友台小組的地方議會。（編輯：郭中翰）1111202

#謝志偉
#呂德克
#鮑希克
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