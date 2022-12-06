賴清德現身嘉義城隍廟 未回應是否參選民進黨主席

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（中央社記者蔡智明、黃國芳嘉義市6日電）副總統賴清德今天到嘉義市參與嘉義城隍廟志發表會，面對媒體喊話是否參選民進黨主席並未回應，但與會的民進黨政治人物認為賴副總統是合適人選，能帶領民進黨往前進。

總統蔡英文為民進黨11月26日九合一選舉挫敗辭黨主席，民進黨將於明年1月辦理黨主席選舉，傳出各方勸進賴副總統選黨主席，賴副總統今天現身嘉義市嘉義城隍廟，兩度面對媒體喊話是否參選民進黨主席都未回應。

嘉義縣長翁章梁、立法委員王美惠、民進黨嘉義市長候選人李俊俋等人，今天也出席嘉義城隍廟志發表會活動，並對黨主席人選提出看法。

翁章梁接受媒體聯訪說，民進黨黨主席人選的產生，必須尋求黨內最大的共識，彼此之間做好協調，才能讓民進黨在敗選之後做檢討，為未來的立委、總統選舉做衝刺。

翁章梁說，民進黨內人才濟濟，近日媒體所提到的都是很好的人選，都是可以領導黨的人，民進黨要往前發展，這些人都責無旁貸。

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李俊俋指出，他正忙於嘉義市長選舉，關於黨主席人選並沒有任何評論，但民進黨對於11月26日選舉的挫敗會做深刻檢討；黨主席選舉期程未定，明天民進黨將在嘉義市召開行動中常會，或許會針對此事有討論，他目前就是要達成選上嘉義市長的任務，改變嘉義市。

王美惠告訴中央社記者，賴副總統若能擔任黨主席，她百分之一百支持，民進黨是一個會反省的黨，若賴副總統能帶領民進黨，民進黨會更好、台灣會更好。（編輯：謝雅竹）1111206