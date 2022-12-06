深入了解離島用人需求 考選部將赴金門辦座談

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（中央社記者陳俊華台北6日電）考選部今天說，為深入了解離島地區用人需求，考試院長黃榮村等人9日將到金門舉辦國家考試地方座談會，盼透過充分討論及經驗反饋，打造適合離島攬才、留才、育才和用才的用人取才方案。

考選部透過新聞稿表示，9日下午3時將在金門縣政府舉辦國家考試地方座談會，與金門、澎湖、馬祖離島三縣人事單位代表進行對話。

考選部說，希望透過充分討論及經驗反饋，打造適合離島攬才、留才、育才和用才的用人取才方案，以符應其充實人才、推展縣務的目標，同時提升考選制度的彈性與多元。

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考選部指出，地方特考是地方政府充實基層公務人力的主要管道，透過分區錄取、分區分發及限制轉調機制，促使地方公務人力在地化；但離島地區受限於地理環境、教育醫療條件等生活機能，分發人員常因難以適應而離職，造成基層流動率偏高，造成人才培育及業務推動困難。

考選部表示，為傾聽各地對考選政策及國考的建言與需求，108年到110年間，已陸續在雲林、苗栗、宜蘭及屏東等地辦理座談會。這次將針對離島基層公務人力甄補、考試用人取才需要，以及研議辦理離島特考等議題進行交流。（編輯：林興盟）1111206