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會見美國訪團 朱立倫：維持現狀是台灣主流民意

2022/12/6 20:03（12/6 21:21 更新）
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國民黨主席朱立倫（右4）6日會見美國外交政策全國委員會訪團，雙方就兩岸關係、外交國防以及九合一選舉結果，深入探討並交換意見。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 111年12月6日
國民黨主席朱立倫（右4）6日會見美國外交政策全國委員會訪團，雙方就兩岸關係、外交國防以及九合一選舉結果，深入探討並交換意見。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 111年12月6日
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（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨主席朱立倫今天會見美國外交政策全國委員會訪團，朱立倫說，台灣主要民意是維持現狀，應當和平製造者、而非和平破壞者，盡力維護區域和平與安全。守護和平安定，國民黨責無旁貸。

國民黨晚間發出新聞稿指出，朱立倫今天在中央黨部會見美國外交政策全國委員會（National Committee on American Foreign Policy, NCAFP）訪團，由美國外交政策全國委員會會長艾略特（Susan Elliott）率團，成員多為美國亞太事務資深卸任官員。雙方就兩岸關係、外交國防以及九合一選舉結果，深入探討並交換意見。

朱立倫指出，國民黨自蔣中正、蔣經國、李登輝、馬英九等前總統執政時期，一向與美國保持良好的關係。現今國民黨也秉持「親美、友日、和陸」的政策主張，並行「國防」（Defense）和「對話」（Dialogue）的「2D」戰略，在強化國防實力的前提下，同時維持兩岸溝通管道。

朱立倫強調，台灣主要民意是維持現狀，應該當和平製造者（peace maker）、而非和平破壞者（peace breaker），盡力維護區域和平與安全。守護和平安定，國民黨責無旁貸。國民黨也會繼續與關心台灣的國際友人溝通交流，共同捍衛中華民國、守護台灣民主、維護區域和平。

會中也論及九合一選舉結果，朱立倫說，國民黨主張走對的路、提對的人，每一位都是實實在在、中道理性、穩健務實，團結就能勝選。此次國民黨提名的候選人，無論是學歷、經歷各方面都勝過民進黨的人選。

朱立倫再說，此次選舉結果反映出台灣人民對於民進黨施政不佳大大感到失望，國民黨雖在選戰中獲得亮眼的成績，也依然會保持謙卑的態度，為台灣人民拚好日子、好生活。（編輯：林興盟）1111206

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