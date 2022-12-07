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陳菊：提升移工人權非增加成本 反讓競爭力倍增

2022/12/7 10:42
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（中央社記者陳俊華台北7日電）人權會今天舉辦移工與人權專業論壇。人權會主委陳菊說，台灣在全球供應鏈扮演重要角色，必然要遵守國際人權標準；從全球經貿趨勢來看，人權提升並不是增加企業成本，反而讓競爭力倍增。

國家人權委員會今天舉行「2022台灣移工與人權專業論壇」，邀總統府資政蕭新煌、政治大學法律學系副教授林佳和、台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯、勞動部勞動力發展署副署長林宏德、經濟部次長林全能等人演講及對談。

正在歐洲出訪的陳菊透過視訊致詞表示，人權會成立以來非常關切移工人權，列為2022年優先關注議題；移工人權是否受到重視，是檢視一個國家人權程度的重要指標。

陳菊說，人權會針對產業移工、社福移工各有一個委託研究案，針對移工如何在異鄉撫育孩子，還有一個系統性的訪查研究，希望能在研究成果中，找出保障移工人權的關鍵因素；今天的論壇希望透過對話形式，邀請學者專家、民間團體、政府機關共同參與討論。

陳菊指出，聯合國九大核心人權公約中，公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約兩公約中，有非常多保障勞動人權的條文，在「保護所有移徙工作者及其家庭成員權利國際公約」也強調，移工應獲得平等對待。

陳菊表示，國際勞工組織（ILO）有關移工的公約都一再提到，歧視禁止原則及國民待遇原則；在台灣工作的外籍移工人數已超過71萬人，他們的人權這幾年一再受國際關切。

陳菊說，台灣在全球供應鏈中扮演一定重要角色，必然要遵守國際人權標準；從全球經貿強調永續發展、企業責任的趨勢來看，人權提升並不是增加企業成本，反而會讓企業的競爭力倍增，希望大家一起努力。

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人權會副主委王榮璋表示，人權會非常重視移工人權，陳菊更親自帶領研究團隊進行漁工人權的分析研究，並與行政部門協調處置。對人權會來說，不只關心本國籍民眾，更關心在台灣生活的產業移工、家庭移工在生活及工作上的人權保障。

王榮璋說，在12月10日國際人權日前夕，針對台灣移工面臨的處境、問題等，舉辦專業論壇進行討論，期望能對相關議題有更多了解，並希望各界更重視問題、找出適當處理方式。（編輯：謝佳珍）1111207

#陳菊
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