僑委會部分預算遭刪凍 立委轟柬埔寨救援慢

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）立法院外交委員會今天審查僑委會預算，急難救助議題引發舌戰。國民黨立委溫玉霞質疑，在柬埔寨救援工作問題很大，先前連要協助兩具台灣人遺體運回都困難重重，導致遺體「在冰櫃冰了好幾個月」。

對於救難不力的指控，僑委會委員長童振源表示，海外事務涉及公權力，都是由外交部駐外館長統一指揮，僑委會人員或僑胞只能服從配合外交部，不能主導任務。

立法院外交及國防委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分。朝野立委火力全開，刪減凍結多項僑委會預算，包括印製年鑑、宣傳品的部分業務費，明年編列額度暴增百萬元，遭民進黨立委林淑芬砲轟「極不環保」，最後減列新台幣50萬元、凍結100萬元。

有關急難救助協會部分，溫玉霞看到僑委會所列工作項目包括「協助家屬處理遺體認領」，忍不住以台語質問「咁屋（哪有）」。

溫玉霞表示，柬埔寨問題很多，前陣子有名台灣人在柬埔寨自殺前，在網路直播說他因護照逾期無法回國，走投無路只好跳河，最後那人跳河後真的往生了。她認為這種僑民理論上是可回國的，只是會被罰款，這就是僑委會沒有好好去宣導。

溫玉霞表示，她今年6月舉行有關柬埔寨救援協調會，僑委會出席時說沒錢、沒人、沒辦法做事，後來她去查僑委會在柬埔寨有筆10幾萬元款項，經費是僑委會跟外交部各出2萬5000元，其它都是僑民捐的。

溫玉霞說，因為動支該筆柬埔寨款項需經僑委會與外交部同意，僑民動用不了，最後有兩個台灣人遺體需運回，還得靠僑胞募款才弄回來， 她畢竟出身僑界，雖不滿意也不捨減列或凍結僑委會急難預算，只希望僑委會編完預算後要「認帳」做事，別再喊沒錢沒人，讓台灣人遺體在冰櫃放4個月沒處理。

童振源回應時強調，柬埔寨急難救助，僑委會的角色是配合外交部駐外館長的調度。

國民黨立委馬文君表示，這些都是台灣人民， 如果連處理遺體運回，都推說要跟外館館長或誰討論，那到底外館處置困難在哪裡？對此童振源重申，這部分要去跟外交部了解，不是僑委會主導。

見場面僵持，民進黨召委王定宇出面打圓場，要求僑委會承諾「未來會加強主動關心」就好。他還打趣補充說明，台僑組織在外行動必須聽館長指揮調度，「這裡指的是駐外館長，不是大家熟悉的那位網紅館長喔」。（編輯：蘇志宗）1111208