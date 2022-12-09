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率團訪德法 陳菊：傳達台灣在民主自由人權的決心

2022/12/9 19:54
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（中央社記者賴于榛台北9日電）國家人權委員會成立逾兩年，主委陳菊首度率團訪問法國與德國，她今天透過臉書表示，拜會相關單位是為了傳達台灣在民主、自由、人權的決心與努力，以及落實國際人權公約的承諾，及爭取交流、合作的機會。

人權會日前透過新聞稿指出，陳菊率團訪問法國，主因是人權會已與法國簽署四方協議，法國遴選人權技術專家進駐人權會，協助推動與各國政府組織、國際人權機構進行人權方面實質的交流與合作，包括有性別平權與民主深化等人權議題。

陳菊今天透過臉書表示，人權會首度抵達歐洲，與法國、德國進行互動及交流；她特別感謝法國台灣協會以及德國台灣協會等協助安排公開的演講。

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她說，目前已拜訪法國人權保護官署、法蘭西學院、法國國家人權諮詢委員會（CNCDH），以及對剝奪自由處所的國家防範機制，積極傳達台灣在民主、自由、人權的決心與努力，以及落實國際人權公約的承諾，更努力爭取任何可能學習、交流、合作的機會。

陳菊表示，人權會將繼續努力，期待此行讓世界上更多人知道台灣在民主、自由、人權上的努力與成果。（編輯：蘇志宗）1111209

#陳菊
#人權會
#法國
陳菊
人權會成立屆滿2年 陳菊首度率團訪問法國 陳菊：提升移工人權非增加成本 反讓競爭力倍增
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