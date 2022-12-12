111年度地方特考逾2.6萬人到考 初估錄取率11.85%

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（中央社記者陳俊華台北12日電）考選部今天說，民國111年地方特考需用名額總計3108名，特考於12日結束。總計報考人數4萬3261人，經試務處統計，最後一節到考人數2萬6219人，到考率為60.61%，初估錄取率11.85%。

依考試院會11月通過，111年特種考試地方政府公務人員考試增列需用名額682名，連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計3108名，其中三等考試1694名、四等考試1154名、五等考試260名。

考選部晚間透過新聞稿表示，地方特考是地方政府基層人力來源的主要管道，特色在於分區考試、分區錄取、分區分發，並輔以限制轉調規定，以期地方政府進用及留用在地人才。

考選部說，綜合考量地理區域、交通特性及部分縣市合併改制等因素，至今分為台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、桃園市、基宜區、竹苗區、彰投區、雲嘉區、屏東縣、花東區、澎湖縣、金門縣及連江縣等15個錄取分發區。

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從民國63年至110年間，共選拔逾8萬3000人投入各縣市政府服務，成為地方政府推動政策及發展的重要基石。

考選部說，這次考試設置112個類科，424科考試科目，題務組連續入闈15天，3天考試洽借42所試區，設置1429間試場，168間防疫備用試場；在14考區各縣市政府通力合作下，協調警政、交通、電力、醫療等單位支援及協助，動員2萬名以上人次，整體考試秩序良好，順利圓滿舉辦完成。（編輯：林克倫）1111212