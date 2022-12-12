吳怡農：後盾計畫目標680萬 實際勸募不足7萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林克倫台北12日電）國民黨今天質疑吳怡農的「後盾計畫」勸募新台幣800多萬元，有64%要做宣傳用途。吳怡農晚間指出，此預設經費包含影片製作、廣告等支出，但募款專戶只募集不到7萬元，「抹黑請到我為止，不要波及後盾計畫」。

國民黨文傳會副主委練鴻慶今天表示，民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農透過壯闊台灣聯盟官網為「後盾計畫」勸募，卻未揭露宣傳費用高達總金額的64%，質疑吳怡農為自己選舉鋪路，「假公益、真競選」。

吳怡農晚間透過臉書說，國民黨抹黑「後盾計畫」的募款稱，64%在宣傳吳怡農，11%付給教官。他要清楚告訴外界，後盾計畫的宣傳經費，沒有一毛錢是在宣傳吳怡農。

他指出，所有宣傳都是為了推廣課程報名、提高後盾計畫能見度、分享災害應變知識，目的是讓更多人知道後盾計畫在做什麼、為何必須學會這些技能，進而加入訓練行列。

吳怡農以今年度前3季（至9月止）的支出為例說，教官費用占後盾計畫總支出28%，廣告宣傳只占6%，其他支出包括場地、設備、器材等營運成本。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，由於宣傳經費嚴重偏低，因此一個半月前，申請到一個勸募字號，盼有機會募款來宣傳長期所做的事情；680萬元是募集目標，並分配64%經費用在課程宣傳、線上內容影片製作、線上廣告與宣傳等。

吳怡農說，「我要坦白向大家報告，這個募款專戶只募集了不到7萬元」。國民黨刻意扭曲事實，隨便拿一份募款經費計畫書，就看圖說故事；他強調，「抹黑請到我為止，不要波及後盾計畫」。（編輯：蘇龍麒）1111212