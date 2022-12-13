賦稅署長許慈美曝下月退休 獲傑出貢獻獎是畢業禮物

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（中央社記者陳俊華台北13日電）財政部賦稅署長許慈美今天透露下個月就要退休，公務人員傑出貢獻個人獎是最佳畢業禮物，她細數任內貢獻，所得稅稅額試算、手機報稅，都獲極高滿意度，遺產稅稅額試算服務，則是無助遺族一盞安心的指引明燈。

考試院下午舉行「111年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，由考試院長黃榮村主持，並邀總統蔡英文出席頒獎。

今年獲個人獎的6名公務人員，分別為衛生福利部台北醫院護理師兼副院長郭憲華、財政部賦稅署長許慈美、台灣高等檢察署檢察官林映姿、桃園市政府海岸管理工程處長林立昌、環境保護署科長陳宜佳、審計部審計官兼廳長林建志。

蔡總統致詞時表示，郭憲華在疫情期間擔任全國第一間集中檢疫所指揮官，帶領團隊從無到有建立SOP，也成為往後檢疫所建置的重要標竿；許慈美推動稅制改革，並因應疫情推出手機報稅，便民溫暖做法，受到民眾高度肯定。

許慈美說，很高興獲得公務人員最高榮譽、傑出貢獻獎的殊榮，要感謝財政部長蘇建榮提攜、評審委員肯定。畢生奉獻稅務工作43年，她知道納稅是讓人痛苦的，但賦稅署推動所得稅稅額試算、手機報稅，獲得民眾極高滿意度。

許慈美表示，她要分享一個小故事，今年她的學長失去另一半，不清楚太太有什麼遺產，透過遺產稅稅額試算服務，這是給陷入一片混亂、無助的遺族一盞安心的指引明燈。

許慈美說，謝謝所有幫助她、讓她一生非常順遂的所有長官、師長、夥伴、家人，她下個月就要退休了，「這是給我的最佳畢業禮物，也是Happy ending」。

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郭憲華表示，回首護理師生涯43年，她是從基層護理師一路走到副院長這位子，也從當年愛滋病照顧、SARS、八仙塵爆，到現在COVID-19，每次任務都全力拚搏、使命必達。

郭憲華指出，這次疫情以來，大部分醫護人員都守在前線、不分日夜，現在仍在繼續進行檢疫所收案，照顧確診者，部立醫院站在防疫最前線，展現無私、無我、無畏的精神，也展現護理價值。郭憲華表示，台北醫院團隊發揮即戰力與高度執行力，未來她將始終如一，讓公務員生涯持續發光發熱。（編輯：楊凱翔）1111213