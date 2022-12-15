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駐歐盟代表處在歐洲議會辦感恩酒會 議員熱情挺台

2022/12/15 07:53（12/15 08:26 更新）
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趁著歐洲議會本週在法國史特拉斯堡召開今年最後一次全體會議，駐歐盟大使陳立國與歐洲議會友台小組主席蓋勒13日在議員交誼廳共同舉辦感恩酒會，共計30位議員出席。（駐歐盟代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 111年12月15日
趁著歐洲議會本週在法國史特拉斯堡召開今年最後一次全體會議，駐歐盟大使陳立國與歐洲議會友台小組主席蓋勒13日在議員交誼廳共同舉辦感恩酒會，共計30位議員出席。（駐歐盟代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 111年12月15日
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（中央社記者田習如布魯塞爾14日專電）趁著歐洲議會本週在法國史特拉斯堡召開今年最後一次全體會議，駐歐盟兼駐比利時大使陳立國與歐洲議會友台小組主席蓋勒13日在議員交誼廳共同舉辦感恩酒會，共計30位議員出席並發言挺台。

陳立國表示，過去一年中國持續升高對台灣的打壓，歐洲議會的聲援對台灣人民意義重大。過去兩年多來，歐洲議會支持台灣的力道空前強勁，共通過25項友台決議案、接連派遣議會代表團正式訪問台灣、跨黨派議員多次連署發表友台聲明，成為希望與力量的燈塔。

今年是歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」成立三週年，陳立國也藉此表達感謝，期許未來彼此加強合作，增強民主國家韌性，並在全球共同促進共享價值。

身兼福爾摩沙俱樂部創始共同主席的蓋勒（Michael Gahler）表示，歐洲議會非常關注台海情勢發展，也認為台灣歐盟關係具有極大發展潛力。他並指出在加強雙方供應鏈合作及鼓勵相互投資及各項交流等方面，不應受到任何阻礙。

蓋勒強調，歐洲須讓中國從俄烏戰爭中理解到，片面改變台海現狀甚至使用武力攻擊台灣，將不符合其自身利益。他期許未來台灣與歐盟以創新方式，將雙邊關係提升到更高的層次。

友台小組副主席里克（Dominique Riquet）讚揚台灣是區域內民主、自由及勇氣的象徵，是歐盟可靠的夥伴，歐盟也應作為台灣的後盾。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer） 指出，支持台灣是議會跨黨派共識，對於中國的侵略性行徑，歐盟應採取明確且一致的行動，並強化與台灣的夥伴關係。

友台小組核心成員史蒂芬尼茲 （Ivan Stefanec） 在11月與代表處合辦「台灣蘭花展」，他藉此機會感謝議會同僚對該展覽的支持，也期盼未來與台灣有更多合作，體現台灣與歐盟的友誼。

包括外交委員會安全暨防禦小組副主席尤克內薇琪涅（Rasa Jukneviciene）、外委會成員卡司陶多（Fabio Massimo Castaldo）等人也都稱許台灣的民主、強調歐盟應加強對台灣的承諾及支持。 （編輯：周永捷）1111215

陳立國（右）表示，過去兩年多來，歐洲議會支持台灣的力道空前強勁，共通過25項友台決議案、接連派遣議會代表團正式訪問台灣、跨黨派議員多次連署發表友台聲明。（駐歐盟代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 111年12月15日
陳立國（右）表示，過去兩年多來，歐洲議會支持台灣的力道空前強勁，共通過25項友台決議案、接連派遣議會代表團正式訪問台灣、跨黨派議員多次連署發表友台聲明。（駐歐盟代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 111年12月15日
歐洲議會議員熱烈出席在史特拉斯堡總部議員交誼廳舉辦的台灣感恩酒會，多位議員發言讚揚台灣民主自由、支持歐盟強化對台關係。（駐歐盟代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 111年12月15日
歐洲議會議員熱烈出席在史特拉斯堡總部議員交誼廳舉辦的台灣感恩酒會，多位議員發言讚揚台灣民主自由、支持歐盟強化對台關係。（駐歐盟代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 111年12月15日
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