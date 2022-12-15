駐歐盟代表處在歐洲議會辦感恩酒會 議員熱情挺台

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趁著歐洲議會本週在法國史特拉斯堡召開今年最後一次全體會議，駐歐盟大使陳立國與歐洲議會友台小組主席蓋勒13日在議員交誼廳共同舉辦感恩酒會，共計30位議員出席。（駐歐盟代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 111年12月15日

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（中央社記者田習如布魯塞爾14日專電）趁著歐洲議會本週在法國史特拉斯堡召開今年最後一次全體會議，駐歐盟兼駐比利時大使陳立國與歐洲議會友台小組主席蓋勒13日在議員交誼廳共同舉辦感恩酒會，共計30位議員出席並發言挺台。

陳立國表示，過去一年中國持續升高對台灣的打壓，歐洲議會的聲援對台灣人民意義重大。過去兩年多來，歐洲議會支持台灣的力道空前強勁，共通過25項友台決議案、接連派遣議會代表團正式訪問台灣、跨黨派議員多次連署發表友台聲明，成為希望與力量的燈塔。

今年是歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」成立三週年，陳立國也藉此表達感謝，期許未來彼此加強合作，增強民主國家韌性，並在全球共同促進共享價值。

身兼福爾摩沙俱樂部創始共同主席的蓋勒（Michael Gahler）表示，歐洲議會非常關注台海情勢發展，也認為台灣歐盟關係具有極大發展潛力。他並指出在加強雙方供應鏈合作及鼓勵相互投資及各項交流等方面，不應受到任何阻礙。

蓋勒強調，歐洲須讓中國從俄烏戰爭中理解到，片面改變台海現狀甚至使用武力攻擊台灣，將不符合其自身利益。他期許未來台灣與歐盟以創新方式，將雙邊關係提升到更高的層次。

友台小組副主席里克（Dominique Riquet）讚揚台灣是區域內民主、自由及勇氣的象徵，是歐盟可靠的夥伴，歐盟也應作為台灣的後盾。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer） 指出，支持台灣是議會跨黨派共識，對於中國的侵略性行徑，歐盟應採取明確且一致的行動，並強化與台灣的夥伴關係。

友台小組核心成員史蒂芬尼茲 （Ivan Stefanec） 在11月與代表處合辦「台灣蘭花展」，他藉此機會感謝議會同僚對該展覽的支持，也期盼未來與台灣有更多合作，體現台灣與歐盟的友誼。

包括外交委員會安全暨防禦小組副主席尤克內薇琪涅（Rasa Jukneviciene）、外委會成員卡司陶多（Fabio Massimo Castaldo）等人也都稱許台灣的民主、強調歐盟應加強對台灣的承諾及支持。 （編輯：周永捷）1111215

陳立國（右）表示，過去兩年多來，歐洲議會支持台灣的力道空前強勁，共通過25項友台決議案、接連派遣議會代表團正式訪問台灣、跨黨派議員多次連署發表友台聲明。（駐歐盟代表處提供）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 111年12月15日