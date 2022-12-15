桃園與加州長堤市締結姊妹市 深化台美交流

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（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）美國加州洛杉磯郡長堤市（Long Beach）今天與桃園市締結姊妹市，長堤市長賈西亞（Robert Garcia）與桃園市長鄭文燦用視訊簽署合作備忘錄。

駐洛杉磯辦事處今天發布新聞稿表示，處長黃敏境出席合作備忘錄的簽署儀式，表示很高興協調促成兩市合作，透過建立姊妹市關係，能拓展城市合作，深化台美雙邊關係，鞏固兩國邦誼。

黃敏境也向賈西亞道賀，賈西亞在11月選舉中當選加州第42選區聯邦眾議員。黃敏境期待賈西亞未來在國會支持台美友誼強化，也邀他訪問台灣。

根據洛杉磯辦事處新聞稿，長堤市是桃園市在加州的第4個姊妹市，之前已建立合作關係的有阿拉米達郡（Alameda County）、爾灣市（City of Irvine）及聖貝納迪諾郡（San Bernardino County）。

長堤市人口約50萬人，長堤港是全美第二大港口，以港口貨運、物流產業、航空產業與汽車產業見長，與桃園市的重點發展產業相似。（編輯：郭中翰）1111215