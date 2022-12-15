選罷法擴大排黑 政院：符合比例原則及民眾期待

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院會今天通過「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」等修正草案，擴大排黑。政院表示，以犯罪紀錄作為職業限制或是消極資格之一，有其必要，此次修法也符合比例原則及民眾期待。

這次2選罷法增訂涉及違反國家忠誠義務或從事製造、運輸、販售毒品及槍砲、引誘他人吸食毒品等惡行，經有罪判決確定者，以及涉犯最輕本刑7年以上重罪並判處10年以上重刑者，都將限制參選；草案將送立法院審議。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌會中針對修法裁示指出，台灣從威權走向民主不容易，黑道曾因歷史因素進入社會各個階層，但社會大眾不接受黑道參選公職「漂白」，因此為貫徹掃除黑金，回應外界對排黑的期待，他上週指示儘速提出修法草案。

蘇貞昌表示，政府鼓勵更生人更生，但民眾對於將掌握公權力、公共資源的職位，或有監督制衡政府權力、職位有更高的標準與資格，因此政府有必要完善公職候選人的消極資格相關條件的修正。

他也說，考量近期大選有不實競選或罷免廣告流竄，也有深偽影片犯罪層出不窮，為防相關犯罪行為影響選舉，因此修法增列相關防範機制。

行政院會今天也通過「組織犯罪防制條例」部分條文修正草案，蘇貞昌說，新興組織犯罪模式不同以往，毒品販運、人口販運、洗錢詐欺等活動常跨越國界，除被害人眾多、不法利益也甚鉅，這次修法是為維護社會治安與國際形象，請相關部會就上述草案與立院溝通協調，早日完成修法。

外媒在行政院會後記者會時提問，為何修法可以防止黑道介入政治，及這是否暗示台灣政治遭黑幫控制？羅秉成回應指出，蘇貞昌裁示已說明，台灣民主得來不易，但在政治發展過程中有黑道漂白情形發生，必須正視與面對。

羅秉成說，修法是要讓國際知道，民眾不容許黑道漂白的相關行為，「民主發展沒有辦法完全完美，過程中發現影響民主發展的問題，就要正視它，才能符合民眾期待」。

羅秉成表示，其實選罷法本就有排黑條款，只是涉及槍毒洗錢都跟黑道組織有莫大關係，且若是重大犯罪、違反國安4法等等，讓這些人作為公職參選人監督制衡政府，可以想見民眾會有極高疑慮。

他也說，外界有聲音質疑，前科者都已被懲罰過，是否還有修法限制參選的必要，但以犯罪紀錄作為職業限制或是消極資格之一，這是台灣立法體制長期有這作法與立法必要，主要是為了追求社會治安與國安等公共目的。

羅秉成表示，像是大法官釋字749號解釋，就有針對計程車司機職業駕駛，如果有重大前科不得登記為職業駕駛人，另外像是律師、法官、檢察官也都有相關要求；他認為，這次修法符合比例原則與民眾期待。

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根據律師法第5條，申請人受1年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師信譽，不得發給律師證書；公務人員任用法第28條也規範，曾犯內亂罪、外患罪，經有罪判決確定或通緝有案尚未結案，或曾服公務有貪污行為，經有罪判決確定或通緝有案尚未結案者皆不得任用為公務人員。

另外，法官法第6條也明定，因故意犯罪，受有期徒刑以上刑的宣告確定，有損法官職位尊嚴，不得任法官；此條文也準用檢察官。（編輯：翟思嘉）1111215