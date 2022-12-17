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中國疫情升溫 小三通是否分階段復航國安單位評估

2022/12/17 09:57
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（中央社記者賴于榛台北17日電）各界關注小三通何時復航，政院人士今天說，院長蘇貞昌日前已指示，在兼顧離島防疫前提下，協助在中國生活、工作的民眾藉由外島返國過年；至於小三通復航是否分階段實施，由國安單位評估。

兩岸金廈小三通客運航線自2020年2月10日起，便因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停航至今，兩岸皆無法透過小三通往來。

春節將至，期盼小三通復航聲浪再起，政院人士今天對中央社記者說，明白民眾需求，但考量近期中國疫情升溫，相關資訊並未明朗，因此蘇貞昌在日前要求中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝赴金門一趟，掌握相關醫療整備狀況。

政院人士說，王必勝視察後發現，衛福部金門醫院目前僅有32床，最多52床（含負壓隔離病房4床），可收治住院對象主要為中重症確診患者，以及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要的確診者。

另外，政院人士表示，金門能提供高風險或無住院需要、但不符合居家照護條件確診者照顧需求用的加強型防疫旅館，實際最多收案容納人數僅有50至60人左右。

他說，因此蘇貞昌在15日的行政院會中裁示，在兼顧離島防疫周全的前提下，讓在中國生活、工作的台灣民眾藉由外島返國過年；但小三通其他開放部分，應視中國疫情再為調整因應．

他表示，行政機關已整備相關醫療量能供參考，實際外島通航實施的期程，或是如何分階段實施，正由國安單位就整體疫情局勢與醫療量能進行評估。

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根據「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，小三通原規範台灣地區民眾得持憑有效護照，經內政部移民署查驗許可後，由金門、馬祖或澎湖入出大陸地區；金門、馬祖或澎湖設有戶籍6個月以上的民眾，則得向移民署申請許可核發3年效期多次入出境許可證。

另外，大陸地區民眾則因為社會交流、藝文商務交流、就學、旅遊等理由，向移民署申請許可入出金門、馬祖或澎湖。（編輯：郭無患）1111217

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