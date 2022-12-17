綠島白色恐怖遺址未留原貌 監院促文化部交通部改進

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（中央社記者賴于榛台北17日電）監察院15日通過監察委員范巽綠調查報告，針對綠島「第十三中隊」頹圯破敗，「綠洲山莊」未能保留歷史記憶及原貌，影響政府人權形象及觀光永續發展，促請文化部及交通部督導所屬檢討改進。

范巽綠今天發布新聞表示，調查發現，國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區所經管的綠洲山莊內部，經過法務部改建，大部分已失白色恐怖時期的肅殺氛圍，文化部允應督導所屬檢討改進，還原當年囚禁政治犯的監禁原貌，保存完整的人權迫害歷史。

范巽綠指出，「第十三中隊」部分已頹圯破敗，文化部應針對「新生訓導處公墓」遺址，本於權責參照文資法等相關規定，審慎參酌相關意見，透過相關主管機關積極進行32處無主墓清查及維護工作，完整呈現過去埋葬於此處的前輩生命故事與歷史。

范巽綠也要求，文化部應儘速深入研議，將「不義遺址」納入文資法修法，或另外立專法規範等措施，規劃相關多元型態「不義遺址」的完善系統性保存機制，彰顯人權紀念意義，樹立國家重視人權及文化的形象。

范巽綠說，綠島人權文化園區包括「歷史事件場所」、「由人類有意設計和建築的景觀」以及「具有高品質風景特色」的地景、海岸和島嶼等海景，適合學術研究，具有教育的重要性等價值，更有特殊性的歷史、文化、時代、社會意義以及罕見性。

她要求文化部思考利用此案機會，邀集有關機關協調、整合及分工，將全區納入未來國家人權博物館導覽規劃的一部分，並落實相關會議決議，妥適整體規劃及分階段構想。

另外，范巽綠也說，為發展綠島觀光產業，宏揚傳統文化，推廣自然生態保育意識，永續經營綠島特有的自然生態與人文景觀資源，交通部應該協調台東縣政府及綠島鄉公所等各級政府觀光主管機關，通力合作。

監察院教文委員會15日通過范巽綠調查報告，促請文化部及交通部督導所屬，會同台東縣政府等有關單位，確實檢討改進見復。（編輯：黃國倫）1111217