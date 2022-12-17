綠島第十三中隊說不盡的苦難 數不清的歷史傷痕

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從綠島人權園區進入燕子洞前會經過「台灣省保安司令部新生訓導處公墓」，雖是公墓，但因沒有規劃、隨地形而葬且長久無人掃墓，被當地人稱為亂葬崗；不過，該處其實是政治犯的「第十三中隊」，埋葬許多政治受難者。圖為2006年8月19日公墓區景象。中央社記者盧太城台東攝 111年12月17日

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）孤懸外海的綠島，過去囚禁政治犯，許多人因病或暴斃，沒有親人領回，就被葬在海邊一處墓園，政治受難者取名「第十三中隊」紀念無法回到故鄉的「患難兄弟」。

監察院15日通過監察委員范巽綠調查報告，針對綠島「第十三中隊」頹圯破敗，「綠洲山莊」未能保留歷史記憶及原貌，影響政府人權形象及觀光永續發展，促請文化部及交通部督導所屬檢討改進，「第十三中隊」埋葬的故事再度觸動人心。

綠島人權園區進入燕子洞會經過「台灣省保安司令部新生訓導處公墓」，雖然是公墓但因沒有規劃，隨地形而葬且長久沒有親人掃墓，被當地綠島人稱為亂葬崗；不過，卻是政治犯的「第十三中隊」。

白色恐怖時代專責囚禁感訓政治犯的綠島台灣省保安司令部新生訓導處，設有12支中隊，但因故死亡無法送回台灣的感訓隊員，都被扛到燕子洞附近山坡埋葬，政治受難者不認為這是公墓，而是新生訓導處的「第十三中隊」，躺在那邊的隊員都是共患難兄弟。

「第十三中隊」的墓碑約40個，不過根據政治受難者口述，實際被埋葬在此的人更多，他們都是在黑牢因病、或是暴斃、被折磨致死的受難者。有些是家屬擔心被牽連不願領回，有些則是找不到親人認屍，還有些是跟著國民政府來台灣的官兵，在台灣沒有親友。

「第十三中隊」中最年輕的受難者是張金土，他是1953年因為「大同公司林斯鎰事件」，被判刑21年。張金土年輕力壯，報名參加綠島鄉運馬拉松比賽，未料抵達終點後暴斃。

另一名隊友廖啟川，被判刑12年，曾經是青年黨南投縣主委，參選過南投縣長。當年在寢室內忽然口吐白沫，送醫後不治，是中風還是熱死，沒有人知道，幾年後由家人撿骨帶回家鄉，但墓碑還完整。

也有綠島人表示，當時燕子洞會執行槍決，斷氣後直接埋在「第十三中隊」，但文史資料調查中，燕子洞並不是執行槍決的地方。

負責幫「十三中隊」埋葬、刻碑文的政治受難者蔡寬裕民國96年回到綠島，前往「第十三中隊」，當時他說，「盡量幫這些苦難的弟兄找一塊好風水，這些弟兄都很想回到台灣，但是家人不敢來認屍，直到解嚴後才被帶回故鄉」。

他說，當時心裡也很怕，怕回不了台灣，每埋一位弟兄，他的心情就更沉重，後來，他也幫自己找了一塊好風水，就在面對「第十三中隊」的右上方，可以遙望台灣本島。

綠島「第十三中隊」有說不盡的苦難，數不清的歷史傷痕。（編輯：郭諭儒）1111217