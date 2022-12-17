空軍公布112年度桌曆 6名守護領空女飛官入列

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空軍17日推出民國112年度桌曆，並以飛行員擔任主角人物，目前在新竹幻象戰機聯隊擔任飛官的蔣青樺少校入列。（空軍提供）中央社記者游凱翔傳真 111年12月17日

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（中央社記者游凱翔台北17日電）空軍司令部今天公布民國112年度桌曆，並依照月份配合各聯隊機種作為月曆主視覺，其中更有6名女性飛官入列，包括幻象戰機飛官蔣青樺少校等人；桌曆彰顯因應共機擾台，不分地勤及飛官守護領空精神。

空軍今天公布明年度桌曆，考量近年中共戰機不間斷襲擾，空軍官兵日以繼夜全面對應，並搭配防空、後勤及戰鬥支援單位通力合作守護台灣領空；因此，封面為F-16V（BLK20）夜間緊急升空警戒畫面，顯示空地勤人員相互合作及信賴的情境。

空軍指出，桌曆依照月份配合各聯隊主要機種，另加上P-3C反潛機、E-2T及UH-60M黑鷹直升機，搭配6男、6女，共12名飛行員，另有防空、後勤及戰鬥支援等單位入列。

6名登上空軍桌曆的女性飛行員，分別為一聯隊（台南IDF戰機聯隊）郭文靜上尉、二聯隊（新竹幻象戰機聯隊）蔣青樺少校、四聯隊（嘉義F-16戰機聯隊）黃若宜上尉、六聯隊（屏東混合聯隊、C-130運輸機）施佳慧中尉、空軍官校（AT-3高級教練機）謝蕓梃少校、六聯隊（屏東混合聯隊、P-3C反潛機）林語柔中尉。

除了飛官外，目前在空軍防空35快砲部隊服役的胡恩慈下士，則是桌曆封底隱藏版的主角人物。

空軍提到，桌曆每個月的飛行員照片均有QR code，掃描後可看到人物專訪、空軍影片介紹，及贏得「2022潮台灣」全球首獎MV「向天空一樣」與國軍文藝金像獎第2名的空軍第七聯隊虎團Fly into the sky歌曲連結。（編輯：黃國倫）1111217