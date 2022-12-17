林佳龍會越南台商 盼建立平台推數位新南向

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（中央社記者陳家倫同奈17日專電）中華民國無任所大使林佳龍今天與越南台商座談，他期盼交流後能設定一些目標，建立一個平台，讓台灣成功例子輸出到越南，讓台商不要再賺辛苦錢，這就是數位新南向的國家願景與戰略。

林佳龍今天出席越南台灣商會聯合總會（越總）同奈分會25週年慶祝活動，他與台商座談除回顧幾次到越南訪問經驗，也分享數位新南向政策。

他說，總統蔡英文於2016年在競選時提出5+2產業創新，台灣不能只是隱形冠軍與代工，而是要注重產業的創新，這一點在電子業，也就是後來晶片大家都看到。

他表示，新南向政策6年了，很多人沒有太大感覺，因為沒有賺到錢。而新南向政策「以人為本」，台商很重要、台商在地的第2代很重要，他們都是橋梁，他這次也前往與青商會交流、聆聽心聲。

林佳龍還說，台灣的移民諸如外配、新二代以及留學生、移工、觀光客，這些人要怎樣形成台灣的國家戰略，透過這些人的關係讓國力延伸，在「群組化」整合過程都要透過數位科技的導入。

林佳龍表示，台灣在再生醫療、智慧機械、智慧養殖等方面，都已經做到一個程度，台灣內循環做得成，繼續在全球佈局，透過數位新南向政策，他將建立平台讓各部會與產業對接。

另外，他指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延近3年，這次是疫後政府組團正式訪問越南。他4度造訪越南，身分分別是立法委員、台中市長、總統代表以及無任所大使，「前後4次一直在換工作」。

對於近日入閣傳聞不斷，林佳龍雖未回覆中央社詢問，但他認為，越南政府對台灣的新聞都很關注，先前有一些關於他的報導，自己沒有去做那個工作，「但不知道之後的工作，他們（越方）能不能讓我來，這就要看台商還有代表處的能耐。」（編輯：黃自強）1111217

中華民國無任所大使林佳龍（左）17日到訪越南同奈省與台商交流，他在台下不時與越總同奈分會會長吳明穎交換意見。中央社記者陳家倫同奈攝 111年12月17日