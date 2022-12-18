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賴清德參選黨主席 陳菊：不管什麼職務給予最大祝福

2022/12/18 16:04
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（中央社記者陳俊華台北18日電）副總統賴清德參選民進黨主席，前高雄市副市長許立明外傳接黨秘書長。監察院長陳菊今天說，對任何願意為台灣努力的人，不管他們擔任什麼職務，都給予最大祝福。

國家人權委員會下午舉行人權海報設計競賽活動頒獎典禮，邀陳菊、監察院副院長李鴻鈞，監委賴振昌、高涌誠、蘇麗瓊等人出席。

陳菊會前受訪表示，曾經做過一次民調，台灣人認知國際人權公約、世界人權宣言的比率不到30%，顯示在人權教育、跟世界同步的人權公約上，民眾還需要更多進步、參與，人權教育工作將是未來重點。

另外，副總統賴清德參選民進黨主席，儘管是同額競選，仍將到全台向黨員發表政見爭取支持，而秘書長一職，外傳由前高雄市副市長許立明接任。

陳菊說，民進黨成立不過才36年，她過去在台灣民主道路超過50年，對於任何願意為台灣努力的人，盡她最大可能去感謝他們，願意走這條艱難的路。

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陳菊表示，過去曾與副總統賴清德同在南台灣擔任市長，以她現在的監察院長職位，對政治不適合有任何評論，「不影響我跟他的情感」；許立明是她過去多年同事，非常優秀的新世代，不管他們擔任什麼職務，她都給予最大祝福。

媒體詢問，九合一選舉民進黨大敗後，抗中保台論述是否要改變？陳菊說，她是監察院長，對政治議題都保持中立，「我有我的堅持、觀點，但我會保持中立」。（編輯：蘇志宗）1111218

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