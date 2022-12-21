台灣在波蘭設處30年 友台議員聲明重申挺台立場

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波台國會小組主席安鄒14日在華沙舉行的年終酒會致詞。（駐波蘭代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年12月21日

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（中央社記者林育立柏林20日專電）今年是台灣在波蘭成立代表處30週年，波蘭友台議員簽署聲明重申挺台立場，並肯定雙邊關係近來的進展。

1992年12月17日，台灣正式在波蘭成立代表處，「波台國會小組」主席安鄒（Waldemar Andzel）特地代表主席團簽署一份聲明，慶祝駐波蘭台北代表處成立30週年。

波台國會小組是波蘭參議院和眾議院93位議員組成的友台團體，主席團由主席及跨黨派的6位副主席組成。

這個月5日至9日，安鄒才剛率團訪台拜會總統蔡英文、立法院長游錫堃和外交部長吳釗燮。

波台國會小組主席團在聲明中首先回顧雙邊關係近來的進展，包括今年簽署的電動車等3份合作備忘錄和首次舉辦的台灣與波蘭高教論壇，指出波蘭參議院外交與歐盟事務委員會和衛生委員會決議支持台灣參與世界衛生組織（WHO），肯定波蘭大學醫學院提供台灣學生就讀的潛力。

台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期曾捐給波蘭100萬片口罩，波蘭隨後也援助台灣40萬劑疫苗，聲明肯定雙方分享醫療資源的互助精神。

聲明還鼓勵台灣與波蘭合作，提供烏克蘭人民人道救援和協助烏克蘭重建。

這群友台議員也支持雙方主管機關進行對話，討論如何擴大波蘭產品對台灣的出口，並針對台灣學生到波蘭、尤其在醫學院就讀創造有利的法律環境。（編輯：周永捷）1111221